Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Российский лидер Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе».
Утверждается, что Путин исполнит желания трех детей. Первое желание принадлежит десятилетней девочке Маргарите из Белгородской области. Ее мечта — попробовать себя в профессии пилота на авиатренажере.
Второй шарик с желанием, который снял президент, принадлежал двенадцатилетней Таисии из Московской области. Она мечтает посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Пятнадцатилетняя Арина из ДНР, которой принадлежит заключительное желание, хочет посетить Петербург.
Глава российского государства пообещал исполнить все три желания девочек.
Международный форум гражданского участия «Мы вместе» начался 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».
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Второй шарик с желанием, который снял президент, принадлежал двенадцатилетней Таисии из Московской области. Она мечтает посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Пятнадцатилетняя Арина из ДНР, которой принадлежит заключительное желание, хочет посетить Петербург.
Глава российского государства пообещал исполнить все три желания девочек.
Международный форум гражданского участия «Мы вместе» начался 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».
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Екатерина Коршунова