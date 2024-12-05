Акцию «Ёлка желаний» впервые организовали в Детском центре в Красногорске

Видео: телеграм-канал Дмитрия Волкова
В Подмосковье по предновогодней традиции дали старт ежегодной акции «Ёлка желаний». Впервые она организована в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля, сообщил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
«Вместе с депутатом Госдумы Сергеем Колуновым, нашими бойцами, командой администрации, депутатским корпусом, представителями социальных учреждений, силовым блоком и предпринимателями прочитали написанные в открытках пожелания маленьких пациентов. Это самые заветные мечты, которые обязательно должны исполняться под Новый год», – отметил Смирнов.
Он рассказал, что шестилетний Гриша загадал получить игрушечный трактор с прицепом, девятилетняя Милена – робота-собаку. Ребятам уже вручили подарки.
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