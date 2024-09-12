Александр Сытник 12 сентября: чего нельзя делать, чтобы не лишиться денег и не привлечь воров

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12 сентября православные христиане отмечают день памяти святителя Александра Свирского, одного из самых почитаемых русских святых. В народном календаре праздник называется Александр Сытник. О глубоких исторических корнях и богатых традициях праздника 12 сентября читайте в материале «Радио 1».
Александра Сытник — историяАлександр Свирский жил на берегу реки Свирь, где основал Троицкий монастырь. Обладал даром прозрения и исцеления. Его канонизировали в 1547 году на Московском соборе. Мощи святого почивают в Троицком соборе Александро-Свирского монастыря, куда ежегодно приезжают тысячи паломников.
В народе на Александра Сытника созывали всех близких и знакомых на застолья, варили ячменную кашу, пекли караваи и пироги. Это было обусловлено концом однодневного поста, установленного в праздник Усекновения главы предшественника Иисуса Иоанна Крестителя.
Праздник святителя Александра Свирского – это не только важное событие в православном календаре, но и напоминание о традициях, которые сохраняют связь с народной культурой и передают ее следующим поколениям.
Что можно делать 12 сентября
- В день памяти Александра Сытника можно просить у святого о рождении детей. В этот день принято готовить сытные блюда из рыбы, грибов и овощей, а также каши.
- Удачный день для свиданий, предложений руки и сердца, а также свадеб – считалось, что влюбленные проживут вместе долгую и счастливую жизнь.
- На Руси в этот день старались мириться с теми, кто в ссоре.
- Все начатые дела на Александра Сытника будут даваться легче.
- В этот день хорошо заводить новых друзей.
- Хорошее время для финансовых начинаний, которые приумножат богатство.
- Девушки в этот день умывались водой с серебром, чтобы скорее встретить суженого.
- Женщины в браке готовили пироги для мужей – тогда год пройдет без ссор с супругом.
Чего нельзя делать 12 сентября
- Нельзя брать в долг – это приведет к финансовым потерям в будущем.
- Плохой приметой считалось стричь волосы – это сулило неудачи в отношениях с противоположным полом.
- Нельзя менять двери и замки – считалось, что это привлечет в дом воров.
- Нельзя лениться и долго спать – предки верили, что это плохо скажется на делах в будущем.
- Любое сделанное в этот день зло обязательно вернется.
Народные приметы на 12 сентябряНа Руси с именем святого Александра Свирского связано множество примет и поверий, которые помогали крестьянам предсказывать погоду и планировать сельскохозяйственные работы.
- Если 12 сентября идет дождь, то зима будет мягкой и теплой, а лето следующего года – дождливым.
- Много рябины, значит зима будет суровой и снежной.
- Если в этот день ветер дует с юга, то осень будет затяжной и теплой.
- Если птицы улетают на юг раньше обычного, то зима будет ранней и холодной.
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