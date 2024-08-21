Диетолог Журавлева раскрыла, какие продукты могут уничтожить молодость

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Диетолог Полина Журавлева заявила, что к продуктам и компонентам, ускоряющим процесс старения, относятся сахар, трансжиры и алкоголь.
Так, сахар способствует ухудшению качества коллагена, из-за чего кожа теряет упругость, а трансжиры сгущают кровь, что приводит к недостатку кислорода для кожи и также влияет на её красоту.
А врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что на сонливость в течение дня влияет образ жизни.
Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев заявлял, что для укрепления иммунитет перед осенним сезоном можно с помощью травяных чаёв.
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«Алкоголь также разрушает коллаген, кожа становится сухой, а морщины — больше. Наверняка вы замечали, как после возлияний с утра меняется внешний вид человека. С возрастом эта проблема усиливается, а при регулярном употреблении алкоголя мы все прекрасно знаем, как выглядят люди — на 30 лет старше своего реального возраста», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
А врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что на сонливость в течение дня влияет образ жизни.
«Во избежание сонливости необходимо делать паузы между рабочей деятельностью и заниматься недолгими физкультминутками. Также стоит проветривать рабочее помещение», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Романенко.
Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев заявлял, что для укрепления иммунитет перед осенним сезоном можно с помощью травяных чаёв.
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Мелисса Тимофеева