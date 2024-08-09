Путь к катастрофе: нарколог Холдин раскрыл суть влияния алкоголя на сердечников

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Алкогольные напитки ухудшают работу сосудов из-за специфического воздействия на организм этилового спирта, особенную опасность выпивка «с градусом» представляет для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Содержащийся в алкоголе этиловый спирт сначала расширяет сосуды, а потом они резко сужаются. Это приводит к повышению давления и может стать причиной сердечно-сосудистой катастрофы — инфаркта», — сказал Виталий Холдин.Он подчеркнул, что риск возникновения инфаркта у тех, кто употребляет алкоголь, в три раза выше, чем у тех, кто воздерживается от спиртных напитков.
Холдин добавил, что алкоголь также повышает опасность возникновения мерцательной аритмии и инсульта.
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