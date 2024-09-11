Перечислены фильмы и сериалы, в декорациях к которым россияне провели бы осень

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Исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами» показало, что большинство россиян хотели бы оказаться этой осенью в декорациях к фильмам «Гарри Поттер» и «Любовь и голуби».
«Самыми популярными декорациями из фильмов, в которых россияне хотели бы провести осень, стали «Гарри Поттер» и «Любовь и голуби», каждый из которых набрал 11% голосов», — приводит RT результат исследования.
Также весьма популярны среди россиян в этом плане тали такие сериалы, как «Друзья» и «Зачарованные», а также сага «Сумерки».
До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что более 60% девятиклассников в России выбирают колледжи для образования.
«Сегодня у нас в колледжах в целом конкурс на некоторые специальности четыре–пять, а где-то – и 10 человек на место. Более 60% девятиклассников выбирают колледжи. При необходимости они потом могут обучаться в вузах», – приводит АГН «Москва» слова Кравцова.
Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.
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