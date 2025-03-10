Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)
Александра Митрошина обвинила в своём задержании продюсера Нелли Оганесян, которая, по ее словам, втянула блогера в нелегальный бизнес. Об этом пишет Shot.
Митрошина познакомилась с Оганесян в 2019 году. Уже в 2020 Оганесян прогрела публику перед запуском курса Митрошиной, заработав на этом 10 млн рублей.
Адвокаты Митрошиной утверждают, что деньги перечислялись на счета участников «команды» и самой Нелли Оганесян. При этом Митрошина заявляет, что ничего на свои счета не получала. Оганесян же была наёмным сотрудником и получала часть оплаты за продажу курсов на свои счета. Девушки сотрудничали до 2022 года включительно.
Александра Митрошина была задержана на Кубани по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следствие утверждает, что она уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей.
Позже её доставили в Москву для проведения следственных действий, где ей предъявили обвинение. Митрошина признала вину и готова сотрудничать со следствием.
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Адвокаты Митрошиной утверждают, что деньги перечислялись на счета участников «команды» и самой Нелли Оганесян. При этом Митрошина заявляет, что ничего на свои счета не получала. Оганесян же была наёмным сотрудником и получала часть оплаты за продажу курсов на свои счета. Девушки сотрудничали до 2022 года включительно.
Александра Митрошина была задержана на Кубани по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следствие утверждает, что она уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей.
Позже её доставили в Москву для проведения следственных действий, где ей предъявили обвинение. Митрошина признала вину и готова сотрудничать со следствием.
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Элина Позднякова