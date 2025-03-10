Появились новые подробности по делу блогера Митрошиной

Александра Митрошина (Фото: Telegram-канал @mitroshinablogging)
Следственные органы Москвы намерены обратиться в Чертановский районный суд с ходатайством об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы, для блогера Александры Митрошиной. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете (СК) России, пишет РИА Новости.
В официальном заявлении указано, что следствие продолжает изучение хозяйственно-финансовой документации, в рамках которой Митрошина проверяется на причастность к преступлениям в сфере экономики. Следствие планирует представить свои доводы перед судом, где будет запрашивать соответствующую меру пресечения для блогера.
Александра Митрошина была задержана на Кубани по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следствие утверждает, что она уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. Позже её доставили в Москву для проведения следственных действий, где ей предъявили обвинение. Митрошина признала вину.
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Дарья Осипова