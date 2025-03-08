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Блогеру Митрошиной предъявили обвинение — СК

Александра Митрошина (Фото: instagram*/alexandramitroshina)

Александра Митрошина (Фото: instagram*/alexandramitroshina)

Блогеру Александре Митрошиной предъявили обвинение, девушка полностью признает свою вину. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Накануне стало известно, что «матерь бложью» задержали в Сочи, куда она прилетела из Дубая и сопроводили в Москву на допрос.

Девушка задолжала налоговой 127 миллионов рублей, ей инкриминируют отмывание денег. Также известно, что в ОАЭ Митрошина проживала с 2022 года.

На произошедшее уже отреагировала телезвезда Виктория Боня, которая осудила блогершу.

«Ну зачем себя так наказывать? Ну плати ты налоги и спи спокойно!» — писала Боня в соцсетях.

Ранее сообщалось, кто занимался делами задержанной Митрошиной.

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*Запрещен в РФ
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Стало известно, кто вел дела задержанной Митрошиной
Финансовые дела блогера Митрошиной вел ее бойфренд, тренер по йоге Кошкаров
08 марта 2025, 14:55

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Финансовые дела блогера Александры Митрошиной вел ее новый бойфренд, тренер по йоге Тимур Кошкаров. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Кошкаров уволил команду блогерши и взял на себя все функции по работе со счетами и отчетностью. Уточняется, что он смог уговорить Митрошину вернуться в Россию.

Примечательно, что сам Кошкаров покинул страну после начала СВО. В России мужчину разыскивали из-за неоплаченных дорожных штрафов.

На данный момент с Александрой проводят следственные действия.

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*Запрещен в РФ
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#блогер
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#задержание
#налоги
#деньги
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Митрошину доставили на допрос к следователю в Москву
Блогера Митрошину доставили в Москву, с ней проводят следственные действия
08 марта 2025, 14:41

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Блогера Александру Митрошину доставили к следователю в Москву. Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Москве.
Уточняется, что на данный момент с блогершей проводят следственные действия. Согласно информации ведомства, Митрошина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

Напомним, Александре Митрошиной задержали в Сочи, в пятницу, 7 марта, в рамках уголовного дела. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Девушку заподозрили в уклонении от налогов на 127 млн рублей.

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#сочи
#наказание
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#рф
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Задержанную в Сочи блогера «Матерь Бложью» Митрошину доставили в Москву
08 марта 2025, 06:30

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Блогера Александру Митрошину, которую задержали в Сочи по подозрению в отмывании денег, привезли в Москву. Об этом сообщили «Известия» ранним утром 8 марта.
У Саши более 4 миллионов подписчиков в Instagram*. Она занимается продажей курсов в интернете и рассказывает клиентам, как правильно вести страницы в соцсети, чтобы добиться успеха и заработать много денег. Она также активно занимается спортом и следит за своим здоровьем.

В Шереметьево девушку, известную в Сети как «Матерь Бложья», доставили для следственных действий. Ранее Сашу объявили в розыск, так как она скрывалась от следствия. Ее поймали в аэропорту Сочи, куда фигурантка прилетела из Дубая.

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Арбитражный суд Москвы установил, что по итогам за 2021 год она должна налоговой 214 миллионов рублей. Чтобы скрыть эти деньги, девушка в прошлом купила на часть из них недвижимость в столице, таким образом легализовав.

«Радио 1» также сообщало, что блогеру Митрошиной, возможно, грозит семь лет лишения свободы. Отмечается, что ее ситуация напоминает громкое дело «королевы марафонов» Елены Блиновской.

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Танкер и контейнеровоз столкнулись около берегов Стамбула

«Начал насиловать в 16»: молодого педофила посадили за долгие изнасилования и более 1000 фото голых мальчиков

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#суд
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#розыск
#недвижимость
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Танкер и контейнеровоз столкнулись около берегов Стамбула
IHA: у берегов Стамбула столкнулись танкер Mia и контейнеровоз Orita
08 марта 2025, 01:50

Фото: iStock/quantic69

В Мраморном море близ стамбульского района Бейликдюзю произошло столкновение танкера Mia под гайанским флагом и контейнеровоза Orita, следовавшего под панамским флагом в Румынию. Загрязненная вода вытекла в море.
Инцидент случился в девяти километрах от берега: 130-метровое судно Orita врезалось в стоявший на якоре 270-метровый танкер, что привело к разрыву балластного танка.

«В результате столкновения кораблей в Мраморном море у берегов Турции, лопнул балластный резервуар у нефтяного танкера. Загрязненная вода попала в море», — сообщило агентство IHA.
Службы береговой охраны направили буксиры для ликвидации последствий, но пострадавших нет.

Ранее «Радио 1» передавало, что Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев победил аргентинца Ромеро. Он сохранил титулы временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной ассоциации бокса (IBA) во втором полулегком весе.

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«Начал насиловать в 16»: молодого педофила посадили за долгие изнасилования и более 1000 фото голых мальчиков
DailyMail: В Британии 21-летнего парня посадили на 23 года за изнасилование и съемку мальчиков
08 марта 2025, 01:18

Фото: iStock/mrohana

21-летнего Стивена-Ли Макилвенни, которого полиция назвала жестоким «хищником по детям», приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления против трех юношей, сообщило издание DailyMail 7 марта 2025 года. Преступления произошли в Великобритании и включали в себя изнасилование, съемки голых ребят под угрозами и избиение жертв.
Стивен-Ли бил мальчиков, вынуждая их молчать о сексуальных издевательствах. Однажды он ударил одного из парнишек столь сильно, что у того случилось кровоизлияние в мозг.

Вторую тактику угроз Макилвенни привел в действие, как только запасся «материалом»: говорил ребятам, что сольет существующие фотки и видео онлайн.

Надзирательницу приговорили к тюрьме за оральный секс с заключенным
Надзирательницу приговорили к тюрьме за оральный секс с заключенным
В ноябре 2024 года уроженец Западного Белфаста признал вину по 77 обвинениям, включая распространение более 1000 фото и видео с жертвами на секс-сайтах. Там его извращенные ролики набрали свыше 30 тысяч просмотров, принеся приличный доход. Конечно, молодые подростки ничего не могли поделать с обнародованием материалов.

Преступления начались, когда обвиняемому было 16, а его жертвам — еще меньше. Он гнобил пострадавших до своего 19-летия. При этом клипы с изнасилованием он начал заливать на секс-сайты лишь в 2022 году.

Судья по делу отметила, что Макилвенни заманивал уязвимых мальчиков ложью и угрозами. Мать одного из пострадавших рассказала, что ее сын страдает от депрессии и ПТСР после пережитого.

Фото: iStock/Dapcevic-psd

«Из-за стереотипного мнения в обществе о том, каким должен быть мужчина, мой сын долгое время молчал о насилии над ним и испытывал дикий стыд. Он все еще борется с депрессией и склонен сильно нервничать. Наше общество должно делать больше для помощи мальчикам и мужчинам в таких ситуациях», — делилась мать пострадавшего.
Макилвенни внесли в реестр сексуальных преступников пожизненно.

Daily Mail пишет, что в разговоре с ними детектив отметила — Стивен-Ли является педофилом, хотя не попадает под их типичное представление. Некоторые подростки способны на ужасные вещи в отношении тех, кто значительно младше их.

Заметить более юных и «технически подкованных» насильников в современном обществе становится все тяжелее, поэтому родители всегда должны следить за своими детьми и их состоянием.

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