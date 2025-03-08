Блогеру Митрошиной предъявили обвинение — СК

Александра Митрошина (Фото: instagram*/alexandramitroshina)
Блогеру Александре Митрошиной предъявили обвинение, девушка полностью признает свою вину. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Накануне стало известно, что «матерь бложью» задержали в Сочи, куда она прилетела из Дубая и сопроводили в Москву на допрос.
Девушка задолжала налоговой 127 миллионов рублей, ей инкриминируют отмывание денег. Также известно, что в ОАЭ Митрошина проживала с 2022 года.
На произошедшее уже отреагировала телезвезда Виктория Боня, которая осудила блогершу.
Ранее сообщалось, кто занимался делами задержанной Митрошиной.
Читайте также:
Митрошину доставили на допрос к следователю в Москву
Блогер Митрошина перед задержанием опубликовала шуточное видео об уплате налогов
Блогер Александра Митрошина может сесть на семь лет: чем известна, подробности задержания
*Запрещен в РФ
Девушка задолжала налоговой 127 миллионов рублей, ей инкриминируют отмывание денег. Также известно, что в ОАЭ Митрошина проживала с 2022 года.
На произошедшее уже отреагировала телезвезда Виктория Боня, которая осудила блогершу.
«Ну зачем себя так наказывать? Ну плати ты налоги и спи спокойно!» — писала Боня в соцсетях.
Ранее сообщалось, кто занимался делами задержанной Митрошиной.
Читайте также:
Митрошину доставили на допрос к следователю в Москву
Блогер Митрошина перед задержанием опубликовала шуточное видео об уплате налогов
Блогер Александра Митрошина может сесть на семь лет: чем известна, подробности задержания
*Запрещен в РФ
Никита Кротов