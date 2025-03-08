Стало известно, кто вел дела задержанной Митрошиной

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)
Финансовые дела блогера Александры Митрошиной вел ее новый бойфренд, тренер по йоге Тимур Кошкаров. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Кошкаров уволил команду блогерши и взял на себя все функции по работе со счетами и отчетностью. Уточняется, что он смог уговорить Митрошину вернуться в Россию.
Примечательно, что сам Кошкаров покинул страну после начала СВО. В России мужчину разыскивали из-за неоплаченных дорожных штрафов.
На данный момент с Александрой проводят следственные действия.
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Примечательно, что сам Кошкаров покинул страну после начала СВО. В России мужчину разыскивали из-за неоплаченных дорожных штрафов.
На данный момент с Александрой проводят следственные действия.
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Екатерина Коршунова