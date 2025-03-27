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Александров день 28 марта: что нужно сделать, если черный кот перейдет дорогу, народные приметы

Фото: istock/daizuoxin

Фото: istock/daizuoxin

Православные христиане 28 марта отмечают память священномученика Александра Сидского. В традиционном русском календаре также празднуется Александров день, известный как Лесничий день или Лесное ухоженье. О том, какие традиции и поверья существуют, расскажет «Радио 1».

Александр Сидский: история праздника

28 марта посвящён святому Александру Сидскому и празднику Лесного ухоженья. Александр был иереем в городе Сиде и стал жертвой гонений на христиан, организованных императором Аврелианом в период с 270 по 275 год. Его допрашивал правитель Антонин, который подверг священника жестоким пыткам, пытаясь заставить его отречься от веры во Христа. Однако, благодаря Божьей помощи, Александр стойко перенёс все мучения. В итоге правитель приказал его обезглавить.

Согласно церковному преданию, после того как Антонин покинул судейское место, он внезапно впал в безумие и скончался в ужасных конвульсиях.

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Обычаи и поверья Александрова дня

День святого Александра Сидского в народе называли Лесным ухоженьем. Этот праздник был посвящён лесу, который играл важную роль в жизни наших предков. Лес снабжал людей ягодами, грибами и орехами, служил источником дичи, а также местом сбора целебных трав и полезных корней. Кроме того, лес обеспечивал людей строительными материалами для домов и инструментами для повседневной жизни.

Фото: istock/ligora

Александров день: традиции

С древних времён восточные славяне воспринимали лес как живое существо, полное тайн и загадок. Предки верили, что в лесу обитают не только животные и птицы, но и различные духи: некоторые из них были доброжелательными, а другие могли причинить вред. В Александров день люди отправлялись в лес, чтобы выразить благодарность за его дары и попросить прощения за вмешательство в его жизнь. Чтобы не заблудиться, они читали специальные заговоры. Для защиты от лешего использовали соль и огонь, а также чертили магический круг с помощью ветки осины.

В этот день женщины проводили обряд для снятия порчи и сглаза: они брали ведро родниковой воды, заговаривали её и обливали себя. Затем вытирались куском ткани, который оставляли на улице, чтобы ветер унес все беды. Позже эту ткань прятали в укромное место на 40 дней. 28 марта также обливались родниковой водой с целью избавиться от сглаза и порчи. Чтобы избежать негативного влияния, в Александров день рекомендуется до заката носить на одежде булавку, при этом она должна быть скрыта от посторонних глаз.

Встретить черную кошку в этот день считается хорошим знаком. Такое животное приносит удачу, особенно в финансовых делах, поэтому обижать черных кошек не следует — это может отпугнуть денежное благополучие.

Что можно и нельзя делать 28 марта

Не рекомендуется ругать и проклинать других людей или желать им зла, так как слова в Александров день обладают особой силой и могут вернуться к вам. Также не стоит засыпать на теплой подушке — это может привести к бессоннице. Если перед сном вы читаете, смотрите телевизор или работаете за ноутбуком, лучше перевернуть подушку на другую сторону перед сном, чтобы избежать бессонницы.

Не следует вытирать ребенка полотенцем матери, иначе болезни могут перейти на малыша. Избегайте перебирания вещей в шкафу, так как это может привести к неожиданным расходам, вызвать грусть и привлечь внимание старых врагов. Спонтанные покупки тоже лучше отложить, чтобы удача не покинула вас.

Не кричите на собак, так как это может привести к потере верного друга. Если в этот день ударить собаку, это может означать, что друг навсегда исчезнет из вашей жизни. Кроме того, не гоните черную кошку — в день Александра она приносит удачу.

Фото: iStock/6okean

Приметы на 28 марта

28 марта выдался пасмурным, и солнце выглянуло только на закате — это предвещает ненастье.
  • Если появились чайки, это сигнализирует о приходе настоящего весеннего тепла.
  • Когда чайки купаются, ожидайте дождя.
  • Если грачи возвращаются к своим гнездам, скоро станет тепло.
  • Журавли, летящие низко и молча, предвещают плохую погоду.
  • Чириканье воробьев указывает на теплый и солнечный день.
  • Если погода облачная и солнце появляется лишь на закате, это может означать ненастье.
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#праздник
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#приметы
#статьи
Мишустин сменил руководителя «Российского экологического оператора»
Мишустин назначил главой «Российского экологического оператора» Ирину Тарасову
27 марта 2025, 12:09

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Глава административного департамента Минсельхоза Ирина Тарасова назначена руководителем «Российского экологического оператора» (РЭО). Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин. Пост ранее занимал Денис Буцаев, которого назначили замминистра по вопросам экологии и природным ресурсам.
Тарасова окончила Московский банковский институт, а также Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС). В Минсельхозе работала с 2018 года, а перед этим в сфере финансового учета.

РЭО создали в 2019 году, чтобы реализовать реформу системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). До этого такую работу осуществляли в основном частные организации.

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#новости
#экология
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«Эротизм, инцест, калечение»: Психиатр осудил «матерей-сисечниц», кормящих взрослых детей грудью
Психиатр Теслер: «матери-сисечницы» калечат детей, устраивая инцест и эротику
27 марта 2025, 12:05

Фото: istockphoto / Aliseenko

В социальных сетях набирает популярность новый, вызывающий массу возмущений тренд: женщины выкладывают видео, на которых кормят грудью своих девятилетних детей.
Психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» заявил, что с точки зрения психиатрии подобный тренд — абсолютная патология.

«А потом они будут нам, психиатрам, доставлять пациентов. В развитии ребенка обязательно отнятие от материнской груди в положенном возрасте. А когда вся эта история «я ж мать», когда дети даже трех-четырех лет требуют грудь — это патология, а дальше какое-то извращение. И так странно, что матери калечат собственных детей», — прокомментировал психиатр.

По словам эксперта, мать, совершая такой поступок, преследует эротические цели.

«Если ей нравятся эротические ощущения испытывать от собственного ребенка, это уже идет в сторону инцеста. А по поводу полезности… полезно есть морковку, петрушку, витамины, но если ребенок не отрывается от материнской груди, он изначально будет несчастный, потому что он не сможет создать нормальную семью, перекусить психологическую пуповину», — объяснил Теслер.

Он добавил, что соматически вредного в подобном поведении нет, но эстетически и психологически — это странная инцестуозная история, в которой калечат ребенка.

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#дети
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Диетолог развеял популярный миф о влиянии продуктов на организм человека
Диетолог Пристанский: не существует продуктов, замедляющих старение
27 марта 2025, 10:49

Фото: iStock/Aamulya

Всем известно, что продукты питания напрямую влияют на человеческий организм. Многие считают, что авокадо замедляет процесс старения, а черника нормализует зрение. Правда ли, что пища может настолько контролировать жизнь человека?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что не существует продуктов, замедляющих старение.

«Нет продуктов, которые замедляют старение. Нет продуктов, которые заставляют наше тело худеть. Нет продуктов, которые заставляют нас жить вечно, смотреть в темноте, быть кошкой и иметь девять жизней. Такого не бывает. Черника — для глаз, капуста — для груди, морковка — для роста — та же история», — отметил эксперт.

По его словам, любой продукт является источником полезных минералов, если употребляется с удовольствием и в нужных пропорциях.

«Чем наш стол разнообразнее, чем больше разных приемов пищи, тем ярче удовольствие от жизни мы получаем. Нам не нужно есть одно и то же. Разные аминокислоты, витамины и полный комплект всего — это то, что нам необходимо для качественной жизни», — сказал диетолог.

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#кулинария
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«Радио 1» поздравляет сотрудников Росгвардии по городу Москва с Днем войск национальной гвардии
27 марта 2025, 10:45

Фото: istockphoto/blinow61

День войск национальной гвардии ежегодно отмечается в России 27 марта. Это профессиональный праздник для тех, кто ежедневно обеспечивает общественный порядок, противодействует терроризму, защищает стратегически важные объекты и выполняет задачи, связанные с государственной безопасностью.
«Радио 1» поздравляет всех служащих войск Росгвардии по городу Москва с профессиональным праздником и выражает признательность за многолетнее сотрудничество с ведомством. В рамках взаимодействия в эфире радиостанции регулярно проходят специальные выпуски, посвященные различным аспектам работы правоохранительных органов и профессии, требующей высокой квалификации.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша служба — это не только высокая ответственность, но и преданность делу, мужество и стойкость. Спасибо вам за то, что каждый день защищаете нашу страну, обеспечиваете безопасность граждан и поддерживаете правопорядок», — обратился к сотрудникам Росгвардии по городу Москва главный редактор «Радио 1» Виталий Беспалов.

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#радио 1
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Умер актер и ведущий Алексей Веселкин
Заслуженный артист России Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет
27 марта 2025, 10:05

Алексей Веселкин (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Заслуженный артист РФ, ведущий актер труппы Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Веселкин скончался в возрасте 63 лет. Об этом говорится на официальном сайте театра.
В РАМТе подчеркнули, что в истории театра останутся образы, созданные Веселкиным в спектаклях 1980-2000-х годов. О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Как пишет Telegram-канал Mash, бывший ведущий радио «Маяк» больше года болел раком крови. Он скончался в своей квартире от осложнений на фоне лейкоза.

Алексей Веселкин вел популярные телешоу, такие как «До 16 и старше», «Детский час», «Царь горы».

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#болезнь
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