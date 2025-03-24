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«Дожди и облачность»: синоптик рассказал о погоде в Москве на неделю

Синоптик Ильин: до конца рабочей недели в Москве ожидаются дожди
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве до конца рабочей недели ожидаются небольшие дожди, пасмурная погода и небольшой плюс из-за влияния ложбины с атмосферного фронта с запада. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, во вторник воздух прогреется до 3-5 градусов тепла ночью и до 6-8 градусов днем, пройдет дождь.
«Ночью в среду и четверг возможны осадки в смешанной фазе. Температура воздуха будет на отметке от минус 1 до плюс 2 градусов. В среду днем в Москву придет теплый фронт, температура воздуха поднимется до плюс 7–12 градусов выше нуля. В четверг ожидается от 8 до 13 градусов тепла», — поделился метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Кузбассе в апреле. По ночам температура будет местами опускаться до -3 градусов, а днем подниматься от +3 до +12, сообщает «Сiбдепо». Серьезных осадков во второй весенний месяц не ожидается.
«Апрель порадует кузбассовцев плюсовой погодой и отсутствием осадков. Ночью местами температура воздуха будет опускаться до отметки в -3 градуса, а днем же столбики термометра будут показывать от +3 до +12 градусов Цельсия», — пишет издание.
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Призыв в армию в 2025 году: какие нововведения вступают в силу с 1 апреля
24 марта 2025, 15:18

Фото: istockphoto / scaliger

Дважды в год в России стартуют призывные кампании — весной и осенью. В этот период мужчины получают повестки и должны явиться в военкомат. Однако с 1 апреля 2025 года призыв будет проходить по новым правилам. Соответствующие поправки Государственная дума приняла 19 марта в первом чтении. «Радио 1» расскажет, кого призовут, кто может получить отсрочку и какие нововведения вступят в силу.

Кого могут призвать на службу


С 1 января 2024 года в России действует закон, по которому на срочную военную службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Однако есть категории граждан, которые не подлежат призыву:

  • по состоянию здоровья — если выявлены заболевания, исключающие службу.
  • уже проходящие военную службу — в России или другой стране (по международным договорам).
  • прошедшие альтернативную гражданскую службу;
  • осужденные и находящиеся под следствием;
  • отбывающие наказание — в виде исправительных работ или ареста.

Некоторые категории граждан также имеют право на полное освобождение от военной службы. К ним относятся обладатели ученой степени, сыновья и родные братья военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также тех, кто получил тяжелые увечья или заболевания в период службы.

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Кому полагается отсрочка


Отсрочка — это временная мера, которую назначает призывная комиссия. Она действует, пока не исчезнут основания.

Отсрочка предоставляется:

  • школьникам, студентам очной формы обучения и аспирантам;
  • сотрудникам МВД, ФСИН и противопожарных служб (при наличии высшего образования);
  • депутатам Госдумы и региональных органов власти;
  • опекунам несовершеннолетних братьев и сестер;
  • мужчинам, ухаживающим за близкими родственниками (если некому больше);
  • отцам двух и более детей;
  • отцам, воспитывающим детей-инвалидов до трех лет;
  • мужчинам, чьи жены ожидают второго ребенка (от 26 недель беременности);
  • сотрудникам аккредитованных IT-компаний;
  • гражданам категории годности «Д».

Какие изменения вступят в силу в 2025 году


Решение призывной комиссии теперь действительно в течение года


Ранее медицинское заключение о годности к службе теряло актуальность, если призывник не успевал попасть в текущий призыв. Теперь решение комиссии будет действовать в течение года. Это значит, что если человека признали годным, но не успели отправить в армию, он автоматически попадет в следующий призыв без повторного прохождения медкомиссии.

Фото: istockphoto / SeventyFour

Исключение составят случаи, если у призывника изменится состояние здоровья или появятся основания для отсрочки, например, поступление на очное обучение.

Расширен список профессий для альтернативной гражданской службы


В 2025 году перечень профессий для альтернативной службы увеличится с 238 до 266 специальностей. В него добавлены новые рабочие профессии, такие как машинист по стирке и уборке спецодежды, почтальон, оператор видеозаписи, промысловый охотник, садовод, рыбовод, сборщик обуви, стропальщик, швея и другие. Это позволит направлять призывников на предприятия, испытывающие кадровый дефицит, в том числе оборонного сектора.

Чтобы претендовать на альтернативную службу, необходимо заранее подать заявление в военкомат — минимум за шесть месяцев до начала призыва.

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Создание единых призывных пунктов в регионах


Еще одним нововведением станет возможность создания единых призывных пунктов в субъектах РФ. Такой подход уже опробовали в Москве в 2024 году. Теперь регионы смогут централизовать процесс призыва, что сократит число должностных лиц, задействованных в кампании, а также снизит нагрузку на врачей, которых привлекают для медкомиссий.

Электронный реестр призывников


С 2025 года начнет полноценно работать электронный реестр призывников. Этот цифровой ресурс будет содержать актуальную информацию обо всех гражданах, подлежащих призыву. В реестре отразят данные о годности к службе, отсрочках и других аспектах военного учета.

Электронный реестр упростит взаимодействие с военкоматами. Теперь первичную регистрацию можно будет пройти онлайн, а сами сотрудники военкоматов получат доступ к актуальной информации в режиме реального времени.

Когда вступят в силу новые правила


Новые правила распространятся на решения комиссий с 1 октября 2024 года Все решения призывных комиссий, принятые с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года, будут действовать по новым правилам.

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Астролог назвала пять знаков зодиака, которые легко адаптируются к новому коллективу
24 марта 2025, 15:17

Фото: iStock/jacoblund

Близнецы, Весы, Стрельцы, Водолеи и Рыбы — те знаки зодиака, которым проще всего дается адаптация к новому рабочему коллективу. Об этом заявила глава школы астрологии, астролог Оксана Малкова. Особенно она отметила Близнецов, назвав их мастерами коммуникации, которые легко заводят новые знакомства и могут поговорить на любую тему.
«Их природное любопытство помогает им моментально разбираться в корпоративной культуре и находить подход к самым разным людям. <…> Если где-то намечается очередной кофе-брейк с обсуждением последних новостей – Близнецы уже там, причем с самыми свежими инсайдами», — отметила астролог в беседе с «Москвой 24».
В свою очередь астролог Антон Майоров в разговоре с «Петербургским дневником» поделился гороскопом для всех знаков зодиака на эту неделю. К примеру, для тех же Близнецов, по его словам, это будет время необычных путешествий и счастливых новостей. Он пожелал представителям этого знака зодиака быть более позитивными, чтобы поймать удачу и положительные перемены.
«Возможен неожиданный успех в продвижении по службе или в приобретении известности и славы, а также творческой и исследовательской деятельности. Появляется желание больше и чаще находиться в обществе друзей и единомышленников, заниматься коллективными делами, помогать друг другу», — рассказал эзотерик.
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Индексация пенсии с 1 апреля: кому и на сколько увеличат выплаты?
24 марта 2025, 14:57

Фото: iStock/mars58

В России индексация пенсий проводится ежегодно и зависит от уровня инфляции и других экономических показателей. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 апреля социальных пенсий на 14,75%. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Каким категориям граждан повысят выплаты


Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Пенсии будут проиндексированы тем, кто не имеет трудового стажа или его недостаточно для получения страховой пенсии, а также людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Кроме того, индексация коснётся: пенсионеров по старости, инвалидов всех групп, включая инвалидов с детства, детей-сирот и детей потерявших одного или обоих родителей, представителей малочисленных народов Севера, достигших определённого возраста.


Размер пенсий с 1 апреля 2025

Так с апреля размер пенсии по старости увеличится до 8824,08 рубля. Для инвалидов I и II группы пенсия будет 17 648,24 рубля, для инвалидов I группы и детей-инвалидов — 21 177,59 рубля.

Для инвалидов III группы пенсия будет 7500,53 рубля, а для инвалидов II группы — 8824 рубля. Детям, потерявшим одного родителя, будут платить 8824,08 рубля, а если отсутствуют оба родителя — 17 648,24 рубля. Пенсионерам старше 80 лет и тем, кто получил инвалидность в апреле, ежемесячная прибавка к фиксированной части страховой пенсии составит 9,5%.

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Кроме того с 1 апреля увеличат пенсию для таких категорий граждан как: военные, которые служили по призыву, лётчики-испытатели и космонавты, участники Великой Отечественной войны, люди, которые получили знаки «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда»; граждане пострадавшие от радиации или техногенных катастроф и их семьи.

Дополнительные выплаты

Размер региональных доплат определяется в зависимости от конкретного региона. В Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны, в том числе участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда и вдовы погибших военнослужащих, получат единовременные денежные пособия. Размер выплат составит от 25 до 70 тысяч рублей.

Социальная пенсия


Фото: iStock/Evgeniia Ozerkina

Государственная поддержка в виде социального пособия предоставляется гражданам, которые не имеют возможности осуществлять трудовую деятельность или не накопили достаточный стаж для получения страховой пенсии.

В отличие от страховой пенсии, социальная пенсия не зависит от трудового стажа и страховых взносов. Если человек не накопил 15 лет стажа к 2025 году, он не сможет получать страховую пенсию. Но по достижении определённого возраста ему будет назначена социальная пенсия. Величина пособий определяется государственными органами и подвергается ежегодной корректировке.

Социальная пенсия бывает трех видов:
  1. по старости — для пожилых людей, не имеющих достаточного стажа. Сюда же относится пенсия коренным малочисленным народам Севера;
  2. по инвалидности — для людей с ограниченными возможностями;
  3. по потере кормильца — для несовершеннолетних и студентов, потерявших родителей.
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Депутат Госдумы Гаврилов назвал способы увеличения пенсии в России
Возраст, с которого можно оформить социальную пенсию по старости, постепенно увеличивается. В 2022 году мужчины могли претендовать на социальную пенсию в 66 лет и 6 месяцев, а женщины — в 61 год и 6 месяцев. В 2025 году возраст выхода на пенсию для женщин 63 года, а для мужчин — 68 лет. В 2026 году порог повысится до 69 лет для мужчин и 64 лет для женщин. С 2028 года и далее социальная пенсия будет назначаться мужчинам с 70 лет, а женщинам — с 65 лет.

Для представителей малочисленных народов Севера возраст выхода на социальную пенсию остаётся прежним: 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. После индексации 1 апреля 2025 года средний размер выплаты составит 15 505 рублей, что почти соответствует федеральному прожиточному минимуму пенсионера в 2025 году — 15 250 рублей.

Социальные пенсии назначаются автоматически. В случае если пенсия не была назначена автоматически, необходимо подать заявление. Это можно сделать через портал «Госуслуги», в многофункциональном центре или лично в отделении Социального фонда России.

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Стало известно решение суда об УДО для Михаила Ефремова
Михаил Ефремов выходит на свободу по УДО
24 марта 2025, 14:26

Фото: iStock/simpson33

Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил прошение актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении, об этом 24 марта пишет Shot.
Ефремов поблагодарил судью за такое решение. Выйти на свободу он сможет уже 7 апреля, то есть по истечении 15 суток для обжалования решения суда. После освобождения актеру надо будет раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Также суд запретил ему переезжать и водить автомобиль. Сам Ефремов заявил, что садиться за руль больше не собирается.

Напомним, Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня 2020 года. Актер находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee и столкнулся с Lada Granta, водитель погиб. В сентябре того же года Ефремова приговорили к восьми годам колонии с отбыванием наказания в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

За время нахождения в колонии Ефремов не раз подавал прошение на УДО и даже просился на СВО.

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«Мой главный враг»: устроивший смертельное ДТП Ефремов выйдет по УДО. Как артист жил в колонии и что на самом деле с его здоровьем
24 марта 2025, 14:15

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Смертельное ДТП в Москве кардинально изменило жизнь заслуженного артиста России Михаила Ефремова. На протяжении четырех с половиной лет Ефремов отбывает свой восьмилетний срок в колонии в Белгородской области. 24 марта состоялось заседание по условно-досрочному освобождению артиста. Как оно проходило и какое решение вынес суд, расскажет «Радио 1».

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова

Авария, кардинально изменившая жизнь Михаила Ефремова, произошла 8 июня 2020 года, когда артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с фургоном, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии и вскоре скончался. Позже выяснилось, что в крови Ефремова помимо алкоголя были обнаружены запрещенные вещества.

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Общественность была шокирована произошедшим и требовала наказания для артиста. Михаил Ефремов продолжал отрицать свою вину, несмотря на множество убедительных доказательств, свидетельствующих о противоположном. В сотрудничестве со своим адвокатом Эльманом Пашаевым актер предпринимал все возможные усилия, чтобы избежать тюремного заключения. 8 сентября 2020 года Ефремову был вынесен приговор — восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии № 4 УФСИН России в Белгородской области, в городе Алексеевка.


Михаил Ефремов после вынесения приговора (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Актер Ефремов попросил выпустить его по УДО из-за болезней

Актер Михаил Ефремов ранее обратился в суд с просьбой о досрочном освобождении по состоянию здоровья. За последние полгода его трижды осматривал врач-пульмонолог, который отметил, что заключенному требуется срочное лечение. Как проходило заседание Ефремова об УДО Известно, что Ефремов подал ходатайство об УДО в закрытом формате, однако оно было отклонено. На заседании артсист сообщил, что неоднократно исповедывался и переосмыслил все свои прошлые ошибки.

«Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — заявил Ефремов.

Михаил добавил, что больше никогда не сядет за руль. Актёр признаётся, что тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

«Хочется жить, но жить по-другому. У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях», — отметил Ефремов.

В колонии артист, по его собственному признанию, красил, убирал мусор, снимал кино и даже занимался КВНом.

Ефремов был признан нарушителем режима

Михаил Ефремов был признан злостным нарушителем режима в ИК-4 после того, как у него обнаружили смартфон. На заседании по делу об условно-досрочном освобождении суда напомнили, что актер использовал телефон для звонков на номера, которые были официально разрешены. Тем не менее, за хранение смартфона Ефремов был отправлен на пять дней в штрафной изолятор.


Сам актер объяснил появление смартфона в колонии своей «глупостью». Как сообщает корреспондент SHOT из зала суда, Ефремов признался, что увидел, как другие заключенные звонят, и тоже захотел попробовать. В целом, администрация колонии положительно оценила Михаила Ефремова, отметив его активное участие в культурно-массовой деятельности и хорошее поведение.

Суд одобрил УДО Ефремову

Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение. Обвинение, прокуратура, адвокат и колония согласны с УДО. Со слов прокурора, цель уголовного наказания достигнута, поэтому Ефремову больше не надо сидеть в колонии. С оговоркой — в случае освобождения актеру нужно запретить управлять транспортом на 3 года.

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Вырос спрос на поделки Ефремова в колонии
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