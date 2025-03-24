«Дожди и облачность»: синоптик рассказал о погоде в Москве на неделю

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В Москве до конца рабочей недели ожидаются небольшие дожди, пасмурная погода и небольшой плюс из-за влияния ложбины с атмосферного фронта с запада. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, во вторник воздух прогреется до 3-5 градусов тепла ночью и до 6-8 градусов днем, пройдет дождь.
«Ночью в среду и четверг возможны осадки в смешанной фазе. Температура воздуха будет на отметке от минус 1 до плюс 2 градусов. В среду днем в Москву придет теплый фронт, температура воздуха поднимется до плюс 7–12 градусов выше нуля. В четверг ожидается от 8 до 13 градусов тепла», — поделился метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Кузбассе в апреле. По ночам температура будет местами опускаться до -3 градусов, а днем подниматься от +3 до +12, сообщает «Сiбдепо». Серьезных осадков во второй весенний месяц не ожидается.
«Апрель порадует кузбассовцев плюсовой погодой и отсутствием осадков. Ночью местами температура воздуха будет опускаться до отметки в -3 градуса, а днем же столбики термометра будут показывать от +3 до +12 градусов Цельсия», — пишет издание.Читайте также:
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