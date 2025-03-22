Сорок Сороков или День жаворонка 22 марта: история праздника, традиции и народные приметы

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22 марта 2025 года православные христиане отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских — воинов-христиан, принявших смерть за веру в IV веке. Праздник, известный также как День жаворонка, сочетает в себе церковные традиции и народные приметы.
Сорок Севастийских мучениковХристианские воины не стали приносить жертву языческим богам. За это их пытали, а потом оставили на льду озера. Один из христиан не выдержал и побежал к теплой бане, а его место занял римлянин Аглаий, который восхитился стойкостью воинов.
На Руси этот день принято считать второй встречей весны (первая — на Сретение, третья — на Благовещение).
«На Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается», — говорили крестьяне.
Жаворонки считались символом весны, но, согласно поверьям, в день Сорока Сороков прилетали 40 разных птиц.
Еще жаворонки символизируют души умерших мучеников или их молитвы, которые летят к Богу.
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Традиции в День жаворонкаВ праздник хозяйки пекут 40 птиц из постного теста.
«Жаворонки прилетели, на головку детям сели», — с такими словами выдавали угощение малышам.
Дети забирались на крыши, привязывали выпечку к шестам и зазывали пернатых, чтобы те принесли весну. Потом птиц из теста крошили и разбрасывали.
Дабы защититься от утренних морозов, делали 40 ржаных или овсяных шариков — «сороки святые, колобаны золотые». Потом 40 дней их выкидывали из окна по одному.
Православные ходили в церковь, ставили 40 свечей в честь мучеников и просили о защите от напастей и болезней. Женщины молились о защите для своих возлюбленных и сыновей.
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Что нежелательно делать 22 марта
- Ругаться, кричать или браниться — это может навлечь трудности;
- Завидовать, особенно друзьям и членам семьи;
- Брать деньги или продукты в долг — лучше купить нужное;
- Совершать серьезные покупки, если нет достаточных средств;
- Работать по дому — в этот день лучше молиться;
- Жадничать или отказывать в помощи — это может привести к беспорядкам и болезням;
- Обижать птиц, орать на них, ловить или разорять гнезда — удача может отвернуться;
- Застилать стол белой скатертью — есть шанс попасться на уловки недоброжелателей;
- Покупать веник — это может притянуть нечистую силу в жилище;
- Женщинам носить блестящие украшения — по поверьям, сорока заберет удачу;
- Считать ворон и галок — к разорению.
Что можно делать в День жаворонка
- Посещать могилы умерших и заказывать молебны в храме;
- Стоит покормить птиц на улице. Это поможет притянуть удачу и успех;
- Подавать милостыню нищим у церкви или в метро;
- День благоприятен для планирования будущего и мечтаний.
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Приметы на 22 марта
- Теплый день — следующие 40 дней будут теплыми;
- Теплый ветер — он сулит дождливое лето;
- Мороз — к богатому урожаю;
- Прилетели чайки — вскоре будет ледоход.
- Жаворонки прилетели — наступит стабильное потепление;
- Зяблики прилетели — ожидается похолодание;
- На крышах лежит снег — на Благовещение снег покроет всю землю, а на Юрия — отдельные места;
- Воробьи чирикают — к потеплению;
- Созвездие Орион заметно выпрямляется — через сутки начнутся дожди.
Молитвы в праздник Сорок СороковВ день Сорока Сороков принято обращаться к Сорока мученикам Севастийским. Еще рекомендуется молиться о прощении грехов, исправлении жизни, защите недоброжелателей видимых и невидимых, избавлении от бед и напастей, помощи в преодолении трудностей.
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Ольга Енгалычева