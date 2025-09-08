08 сентября 2025, 09:48

Бари Алибасов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Бари Алибасов экстренно обратился к медикам из-за нестерпимой головной боли. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.





Медики установили, что причиной состояния продюсера стало регулярное повышение артериального давления до критических значений. В связи с этим пациенту было назначено лечение, разработана специальная диета и категорически запрещено употребление алкоголя.



Врачи предупредили, что несоблюдение предписаний может привести к слепоте, инфаркту или инсульту, с подозрением на который Алибасов уже был госпитализирован в прошлом году.





«Всё хорошо, здоровье хорошее, мне уже 70 сколько-то там, не помню уже, сколько лет, я всё ещё хожу. На улице холодает, но я на улицу не хожу, у меня там нет никого, дома жена и кошка», — отметил шоумен в беседе с SHOT.