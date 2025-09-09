Семья актера Романа Попова продает дом для его лечения от рецидива рака мозга
Родные Романа Попова, страдающего раком головного мозга, собирают деньги на его лечение. Семья продает свой дом для оплаты дальнейшей терапии, пишет Telegram-канал «Светский хроник».
Актер, известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», теряет зрение и подвижность. На днях он вышел на связь и записал видео, в котором сидит на инвалидном кресле. Артист поблагодарил всех за помощь, а также рассказал, что средств на следующий этап лечения уже достаточно.
«У меня химиотерапия, очередная порция. Я хочу сказать всем большое спасибо за все, что вы делаете. Большое спасибо за сбор. Сбор можно считать оконченным, на вторую часть точно все есть… Буду держать в курсе своих боев», – заявил он в своем обращении.Напомним, месяц назад Роман Попов обратился к поклонникам с просьбой помочь в сборе денег на лечение, так как он не мог с этим справиться в одиночку.