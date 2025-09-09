Семья актера Романа Попова продает дом для его лечения от рецидива рака мозга

09 сентября 2025, 15:22

Роман Попов (Фото: кадр видео Telegram-канала Роман Попов Official @romkapopoff)

Родные Романа Попова, страдающего раком головного мозга, собирают деньги на его лечение. Семья продает свой дом для оплаты дальнейшей терапии, пишет Telegram-канал «Светский хроник».





Актер, известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», теряет зрение и подвижность. На днях он вышел на связь и записал видео, в котором сидит на инвалидном кресле. Артист поблагодарил всех за помощь, а также рассказал, что средств на следующий этап лечения уже достаточно.

«У меня химиотерапия, очередная порция. Я хочу сказать всем большое спасибо за все, что вы делаете. Большое спасибо за сбор. Сбор можно считать оконченным, на вторую часть точно все есть… Буду держать в курсе своих боев», – заявил он в своем обращении.