Алексей Арестович* развёлся с женой после почти 10 лет брака
Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* развелся с супругой Анастасией после почти десяти лет брака. Об этом свидетельствуют данные украинского Единого государственного реестра судебных решений, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Из судебных документов следует, что инициатором развода выступила жена Арестовича*. В исковом заявлении она указала, что отношения между супругами стали формальными, у них разные взгляды на семейную жизнь, а совместное проживание прекращено. Сохранение брака женщина сочла невозможным.
Соломенский районный суд Киева открыл производство по делу 20 февраля. Сам Арестович* не возражал против расторжения брака. После рассмотрения материалов суд пришел к выводу, что «между сторонами утрачено взаимопонимание, примирение супругов невозможно, а дальнейшая совместная жизнь противоречит интересам сторон».
Брак, зарегистрированный 15 декабря 2015 года, был официально расторгнут, а решение суда опубликовано в реестре 11 сентября. У пары есть общий сын Александр.
Анастасия Арестович родилась в Киеве в 1987 году, занималась строительным консалтингом, недвижимостью и рекламным бизнесом. Этот развод стал для Алексея Арестовича* третьим.
*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга