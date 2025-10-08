Алексей Арестович* развёлся с женой после почти 10 лет брака

08 октября 2025, 15:57

Алексей Арестович*

Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* развелся с супругой Анастасией после почти десяти лет брака. Об этом свидетельствуют данные украинского Единого государственного реестра судебных решений, с которыми ознакомилось РИА Новости.