06 октября 2025, 23:30

Профайлер Анищенко назвал Арестовича* патологическим лжецом и нарциссом

Алексей Арестович*

Украинский политический деятель Алексей Арестович* является патологическим лжецом. Об этом заявил профайлер Илья Анищенко.





Напомним, Арестович* заявил в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак», что в случае, если бы он занимал пост президента Украины, готов был бы отдать России четыре области и Крым, при этом не признавая их юридический статус.



Он отметил, что многое в поведении Арестовича* вызывало сомнения ещё в то время, когда он являлся советником главы ОП Украины.





«У Арестовича* простой диагноз — патологический лжец. В целом получается, что он — нарцисс с патологической склонностью ко лжи, человек с большими политическими амбициями и хорошими знаниями, но не способный реализовать их на деле», — пояснил Анищенко в разговоре с Life.ru.

«Всё про Арестовича* можно свести к одному пункту — он постоянно, везде и очень много врёт. Я даже изучал его поведение: сколько раз он облизывал губы, моргал — это признаки нервозности и лжи. Его работа — врать. Ему платят за то, чтобы он красиво лгал, и он умеет это делать», — объяснил эксперт.