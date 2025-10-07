Песков: Арестович* не способен отражать точку зрения Киева

07 октября 2025, 13:12

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* о передаче четырёх российских регионов без признания их статуса не могут отражать точку зрения Киева. Этим он поделился в беседе с РИА Новости.





Ранее Арестович* дал интервью журналистке Ксении Собчак, которое вызвало широкий общественный резонанс. В нем он сказал, что на посту президента Украины он бы передал ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области РФ без признания их статуса.





«Послушайте, сейчас вряд ли Арестович* способен как-то отражать точку зрения киевского режима», — сказал Песков.