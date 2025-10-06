Алексей Арестович* готов отдать четыре области и Крым России, не признавая их статус
Бывший советник офиса главы Украины Алексей Арестович* заявил, что в случае, если бы он занимал пост президента Украины, готов был бы отдать России четыре области и Крым, при этом не признавая их юридический статус. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».
По его мнению, речь идет о долгосрочном мирном соглашении, а не полном мирном договоре. В рамках такого соглашения Украина выведет войска с указанных территорий и сформирует новую линию соприкосновения, сравнив ситуацию с разделением на Северную и Южную Корею.
«Я отдаю четыре области и Крым, но не признаю их российскими», — подчеркнул Арестович*.
Как отметил бывший советник, после этого он будет готов подписывать длительное мирное соглашение и пересмотреть отношения с российской стороной. Таким образом он рассчитывает добиться того, чтобы по этой линии боевые действия не возобновились никогда.