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Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке

29 мая 2024, 10:29
Фото: istockphoto/Vital Hil

Фото: istockphoto/Vital Hil

Муж блогера Елены Блиновской Алексей, заключивший контракт с министерством обороны и отправившийся на СВО, покинул воинскую часть в Донецке, где проходил службу. В настоящее время его местонахождение неизвестно.


В марте Алексей Блиновский подписал контракт с министерством обороны РФ, напоминает телеграм-канал SHOT. С помощью этой меры планировалось изменить в суде меру пресечения находящейся в следственном изоляторе Елене Блиновской, так их четверо детей остались без присмотра обоих родителей но что-то пошло не так.

Сотрудники силовых структур инициировали проверку законности заключения контракта Блиновским с Минобороны, а также выясняли обстоятельства его прохождения службы в подразделении. В ДНР Блиновский находился в составе Донецкого корпуса и участвовал в работе по снабжению БПЛА.

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#рф
Глава Химок Волошин поздравил выпускников Центральной детской школы искусств
29 мая 2024, 11:27

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил выпускников Центральной детской школы искусств Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
В этом году 188 учеников завершили обучение в Центральной детской школе искусств в Химках. На сегодняшний день в школе реализуют 16 творческих программ и обучается 2200 детей.

«ЦДШИ в Химках входит в число лучших в стране, выпускники школы ежегодно поступают в престижные профильные вузы, работают в лучших оркестрах и творческих коллективах страны, достойно представляют российскую культуру на мировых площадках», — подчеркнул Дмитрий Волошин.

В рамках торжественной церемонии глава вручил свидетельства об окончании ЦДШИ десяти ребятам, которые являются лауреатами престижных конкурсов.

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Логистическая компания СДЭК частично восстановила работу сайта
29 мая 2024, 11:07

Фото: iStock/Tevarak

Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу после крупного технического сбоя. Об этом сообщается на сайте компании.
В сообщении сказано, что сайт снова работает, но пока частично. Компания продолжает устранять оставшиеся проблемы.

Отмечается, что на сайте по-прежнему не работает раздел, с помощью которого можно отслеживать отправления, а также калькулятор доставки. Разделы со справочной информацией открываются, но при попытке перехода в какую-либо из вкладок возникает ошибка.

Напомним, что в СДЭК произошёл крупный технический сбой, из-за чего уже четвёртый день компания не может отправлять и принимать посылки. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Head Mare.

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Жители Подмосковья могут стать участниками конкурса «Юный Управдом»
29 мая 2024, 11:07

Фото: istockphoto / Nikolay Tsuguliev

В Московской области проходит заочный этап конкурса «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания». Об этом сообщила пресс-служба общественной палаты Российской Федерации.
Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и направлен на развитие и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

«В конкурсе могут принять участие дети и молодые граждане — 10-13 лет – категория «Домовёнок», 4-17 лет – категория «Юный управдом» и 18-30 лет – категория «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством».Заочный этап конкурса проводится до ноября 2024 года, а финальный этап пройдет в декабре 2024 года в городе Москве», — сообщили в пресс-службе.

Все желающие могут заявку на участие до 4 ноября 2024 года включительно на официальном сайте конкурса «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания».

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#дети
#городская среда
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#подмосковье
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Жена депутата Горсовета Новосибирска назвала город «Мухосранском»
29 мая 2024, 10:48

Фото: istockphoto/arh-sib@rambler.ru

Жена депутата Новосибирского городского совета Александра Тарасова назвала город «Мухосранском». Таким образом она ответила на критику в свой адрес и в адрес сына, который учится во Франции.
Такой нелестный отзыв родной город жены народного избранника получил за то, что его «начали посыпать отсевом», передаёт сетевое издание «Новосибирск Онлайн». По словам женщины, она пробежала забег в Академгородке, затем села в машину и стала рыдать, так как вокруг было полно пыли, из-за которой было невозможно дышать.

Она также сообщила, что их сын уехал во Францию исключительно благодаря личным качествам и успехам в учёбе на Родине, а за его обучение за рубежом они не платят ни копейки. Он учится во Франции благодаря участию в специальной программе Новосибирского (по её версии — Мухосранского) государственного университета. По словам Марии Тарасовой, их сын также зарабатывает — в сфере искусственного интеллекта.

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Подмосковные волонтёры высадили деревья, подаренные Белгородской областью и Крымом
29 мая 2024, 10:42

Фото: пресс-служба МИСК МО

Волонтёры Подмосковья высадили саженцы деревьев, подаренные Московской области на выставке-форуме «Россия» Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
Одно из них – Шебекинский дуб. Это самое старое дерево, произрастающее на Белгородчине, символ стойкости и нерушимости.

Сейчас область находится под обстрелами ВСУ. Однако многие российские регионы поддерживают жителей не только словом, но и делом. На Белгородчину направляют караваны машин с гуманитарной помощью, стройматериалами и медикаментами. Людям предлагают временно разместиться на территории других регионов.

В марте Подмосковье приняло у себя около 400 детей и родителей из Белгорода. А недавно в регион приехали 15 юных спортсменов из этой области. Они продолжат тренироваться в Московской области до конца июня. В Мытищах и Серпухове занимаются порядка 70 белгородских ребят.

В знак благодарности и единения Белгородская область решила подарить каждому субъекту Федерации саженцы дуба, выращенные в Прохоровском питомнике. Это дерево, по их словам, такое же сильное и могучее, как и люди, живущие там.
«Жители Белгородской области очень хотели, чтобы частица стойкого Белгородского края проросла во многих уголках России, в том числе и в Подмосковье. Поэтому передали нам саженец дуба. Мы решили посадить его напротив Дома правительства Московской области», – сказала волонтёр из Реутова Софья Шинкарёва.
Еще одно дерево - Крымская сосна. Его Подмосковью подарили в качестве символа дружбы в рамках акции «Русская весна. 10 лет вместе», которая проходила на выставке-форуме «Россия» 18 марта. Саженец выращен в питомнике «Белогорское лесное хозяйство» из семян, заготовленных в лучших насаждениях полуострова.
«В выставке участвуют все регионы, в том числе, Крым. Я бывал на полуострове. Мне он очень понравился своей красотой, интересными местами. Там живут очень хорошие люди. Сегодня вместе с друзьями я приехал посадить частичку Крыма в Подмосковье – местную сосну», – поделился волонтёр из Жуковского Максим Холин.
Растение ещё называют сосной Палласа, оно занесено в Красную книгу России. Принято считать, что дерево может жить до 600 лет.

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Масштабный сбой СДЭК: причастны ли хакеры из Украины и связь главы компании с СВО
Хакеры из Украины Head Mare атаковали СДЭК: что произошло, когда заработает
29 мая 2024, 10:28

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В работе одной из крупнейших курьерских компаний СДЭК произошел сбой. Неполадки по-прежнему не устранены, а о причинах произошедшего официально никто не сообщает. О том, кто стоит за взломом и имеют ли отношение к произошедшему украинские хакеры расскажет редакция «Радио 1».

Что произошло в СДЭК


Сбой в работе СДЭК произошёл три дня назад. Не функционируют ни пункты выдачи, ни сайт, ни приложение, ни даже горячая линия. На своей странице в социальной сети представители компании сообщили, что в СДЭК произошел технический сбой. Прием и выдача посылок в настоящее время невозможны. Под публикацией возмущенные клиенты начали оставлять гневные комментарии. Люди были недовольны тем, что не могут забрать свои заказы и не имеют представления о том, когда работа пунктов выдачи будет возобновлена.

Кто взломал СДЭК


Взять на себя ответственность за взлом СДЭК поспешили украинские хакеры. Представители группировки Head Mare опубликовали скриншоты, из которых можно сделать вывод о том, что им удалось получить доступ к сетевой инфраструктуре компании. Хакеры обвинили СДЭК в недостаточной системе безопасности и заявили, что сисадмины компании оказались слишком слабы, чтобы защитить сервис от внешних угроз. Взломщики также раскрыли, что для атаки на СДЭК использовали вирус-шифровальщик.

Представитель компании сообщил изданию «Ведомости», что в настоящее время выясняются реальные причины взлома.

«Есть несколько теорий, и говорить что-либо до получения точной информации считаем непрофессиональным», – прокомментировал ситуацию сотрудник компании СДЭК.

Мог ли взломать СДЭК сотрудник внутри компании


В СМИ расходится предположение о том, что взломать сервис СДЭК могли злоумышленники внутри компании. Существует версия, что это мог сделать обиженный работник, которого завербовали украинские кураторы.


Глава СДЭК уехал в Израиль после начала СВО


Примечательно, что основатель и генеральный директор СДЭК Леонид Гольдорт эмигрировал в Израиль после начала спецоперации на территории Украины. Уже из-за границы Гольдорт искал покупателя на свою долю, которая составляла 55,4%.

Что известно об украинской группировке Head Mare


Хакерская группировка из Украины известна только по своим же собственным заявлениям. На просторах интернета информации о них немного. По мнению ряда экспертов, комментирующих ситуацию со сбоем в СДЭК, такие группы хакеров чаще участвуют в геополитических конфликтах, атакуя ресурсы компаний и организаций.


Когда СДЭК возобновит выдачу заказов


По информации портала SHOT, работа СДЭК может возобновиться в течение трех-пяти дней. Однако позже директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен сообщил журналистам, что уже 29 мая СДЭК восстановит выдачу отправлений.

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Жителям Подмосковья напомнили, что поджог тополя становится причиной пожаров
29 мая 2024, 10:13

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса рассказали о пожарной безопасности в период цветения тополя. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Из-за климатических особенностей, сезон цветения тополя начнется здесь в июне, что приведет к появлению на улицах большого количества тополиного пуха.

«Пух является прекрасным топливом для огня, мгновенно воспламеняется и быстро горит. Для того, чтобы пушистые комки вспыхнули, достаточно искры. Во время профилактических мероприятий работники службы объясняют детям и взрослым насколько опасно поджигать тополиный пух и к каким последствиям это приводит. Чтобы избежать беды, пожарные рекомендуют регулярно очищать места скопления пуха, пресекать игры детей и подростков, связанные с поджиганием пуха, быть бдительными курящим людям, а также специалистам, осуществляющим сварочные или другие огневые работы», — поделился начальник территориального управления Александр Квашнев.

Стоит отметить, что в Подмосковье зафиксирован высокий класс пожарной опасности.

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В США предложили распустить Федеральную резервную систему из-за высокой инфляции
Республиканцы предложили распустить Федрезерв в США из-за высокой инфляции
29 мая 2024, 09:59

Фото: iStock/rarrarorro

В США предложили распустить Федеральную резервную систему из-за инфляции и девальвации доллара. С такой инициативой выступил конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси.
Он предложил отменить закон от 1913 года, которым был создан Федрезерв, а также упразднить совет управляющих.

По мнению Мэсси, действия Федрезерва вызвали рост инфляции, что особенно стало заметно в период пандемии. Тогда ведомство из ничего сделало триллионы долларов, чтобы затем одолжить их Минфину и обеспечить беспрецедентные расходы бюджета. В результате политики «вертолетных денег» произошла девальвация доллара и выросла инфляция.

Конгрессмен отметил, что монетизацией долга занимаются общими усилиями Белый дом, Федеральная резервная система, Минфин, Конгресс, крупные банки и уолл-стрит. При этом из-за политики Федрезерва сбережения американских пенсионеров испаряются, поскольку прибыть приносится только богатым и имеющим связи гражданам.

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#политика
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В Московской области до конца недели сохраняется высокий класс пожарной опасности
29 мая 2024, 09:53

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

На большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
За прошедшие сутки на территории Подмосковья было ликвидировано три пожара площадью — 1,5 га в г. о. Павловский Посад, 0,2 га в Воскресенске и 0,03 га в Ступино.

«30 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности. 31 мая IV класс пожарной опасности продолжает сохранятся на территории лесного фонда Московской области Сегодня и в ближайшие дни температура будет 26 — 28С», — отметили в пресс-службе.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112»

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