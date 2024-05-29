Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке

Фото: istockphoto/Vital Hil
Муж блогера Елены Блиновской Алексей, заключивший контракт с министерством обороны и отправившийся на СВО, покинул воинскую часть в Донецке, где проходил службу. В настоящее время его местонахождение неизвестно.
В марте Алексей Блиновский подписал контракт с министерством обороны РФ, напоминает телеграм-канал SHOT. С помощью этой меры планировалось изменить в суде меру пресечения находящейся в следственном изоляторе Елене Блиновской, так их четверо детей остались без присмотра обоих родителей но что-то пошло не так.
Сотрудники силовых структур инициировали проверку законности заключения контракта Блиновским с Минобороны, а также выясняли обстоятельства его прохождения службы в подразделении. В ДНР Блиновский находился в составе Донецкого корпуса и участвовал в работе по снабжению БПЛА.
Читайте также:
Муж Блиновской пожаловался Бастрыкину на МВД
SHOT: Муж Блиновской ушёл на СВО
Силовики проверяют законность заключения контракта Блиновского с Минобороны РФ
Александр Бойцов