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Муж Блиновской пожаловался Бастрыкину на МВД

Муж Блиновской заявил, что ним пытаются разорвать контракт о военной службе
23 апреля 2024, 10:46
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Муж арестованной по делу о махинациях с налогами Елены Блиновской, Алексей Блиновский, заявил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе и обратился за помощью к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.


Блиновский попросил главу СК РФ дать поручение главному следователю Москвы приостановить «действия, направленные на расторжения контракта» Блиновского с Минобороны, которые, по его словам, являются незаконными, пишет Telegram-канал.

По данным источника, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ месяц назад. Предполагается, что этот факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, находящейся в СИЗО, так как сейчас четверо детей остались без обоих родителей.

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В подмосковных Химках нелегальных мигрантов выселят из подвалов
23 апреля 2024, 10:35

Фото: istockphoto/Aleksandr Zyablitskiy

Жители двух домов в микрорайоне Планерная подмосковных Химок пожаловались на то, что нелегальные мигранты устроили в техническом подполье зданий настоящие бомжатники. Химчане указывали на царящую в местах обитания иностранных граждан антисанитарию и опасность возникновения пожара.
Главное следственное управление СК России по Московской области после жалоб жителей Химок инициировали процессуальную проверку. В последнее время в разных округах региона уже ликвидировали несколько незаконных хостелов, в которых проживали мигранты.

Однако жители Планерной, не дожидаясь результатов проверки, самостоятельно закрыли и опечатали подвалы своих домов. От нелегалов бдительные граждане в ультимативной форме потребовали освободить техническое подполье от своего пребывания и пожитков до 23 апреля.

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Объявлен режим работы МФЦ Подмосковья в майские праздники
23 апреля 2024, 10:13

Фото: Фотобанк МО/Роман Варцев

График работы офисов МФЦ Московской области в праздничные и выходные дни мая обнародовала пресс-служба регионального министерство государственного управления, информационных технологий и связи.
«В воскресенья 28 апреля и 5 мая открыты будут офисы с семидневной рабочей неделей. 29 и 30 апреля, а также 2, 3, 4 и 6, 7 и 8 мая все офисы МФЦ будут работать в штатном режиме. 1 и 9 мая все офисы будут закрыты», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что с 10 мая все многофункциональные центры будут работать в обычном режиме.

Информацию о режиме работы конкретного офиса МФЦ в Московской области можно узнать на региональном портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что большинство клиентских офисов Московского областного единого информационно-расчётного центра (МосОблЕИРЦ) с 1 мая переходят на единый график работы.

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В «Гостином дворе» состоится» Международная выставка BUILD SCHOOL
23 апреля 2024, 09:57

Фото: istockphoto/Urbanscape

Союз архитекторов России совместно с Союзом московских архитекторов проведет в Выставочном комплексе «Гостиный двор» в Москве» VIII Международную выставку BUILD SCHOOL. Мероприятие пройдет с 13 по 15 ноября 2024 года.
Выставка такого рода является единственной в России. В рамках мероприятия будут охвачены все аспекты проектирования, строительства, модернизации и оснащения школьных и дошкольных образовательных учреждений. Программа организована при поддержке Минстроя России, Минпромторга РФ, Правительства Москвы, Москомархитектуры и Минпросвещения РФ.

Гости выставки смогут познакомиться с экспозициями строительных и отделочных материалов, инженерным, техническим и спортивным оборудованием, мебелью, освещением, которые необходимы для комфортного учебного процесса.

С более подробной информацией о предстоящем событии можно ознакомиться на сайте.

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За благоустройство пешеходной зоны в Кашире-3 проголосовали около 5 тыс. жителей
23 апреля 2024, 09:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

За благоустройство пешеходной зоны в Кашире-3 проголосовали около 5 тыс. жителей
«Всего на голосование в городском округе Кашира вынесено пять объектов. Сейчас с большим отрывом лидирует пешеходная зона в Кашире-3 вблизи улицы Ленина, дом 11. За благоустройство этой локации отдано уже 4 тысячи 815 голосов», — говорится в сообщении.
В список мест, за которые можно проголосовать, вошёл также сквер в посёлке Богатищево за домом №2 по Новой улице, пешеходная зона в посёлке Зендиково у дома №10 по Октябрьской улице, сквер в посёлке Большое Руново за домами №№33, 35 и 36 по Садовой улице и сквер имени Ленина в деревне Ледово.

Голосование проводится онлайн. Принять в нём участие можно до 30 апреля.

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#благоустройство
#голосование
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В мае в Московской области стартует конкурс «Добрый спорт»
23 апреля 2024, 09:30

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Фонд Тимченко»

14 мая стартует приём заявок на открытый конкурс «Добрый спорт». Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Фонд Тимченко».
Конкурс направлен на на развитие
любительского детского спорта на малых территориях.

«Фонд Тимченко» это один из крупнейших семейных благотворительных фондов
страны. Работа фонда направлена на повышение качества жизни уязвимых групп через развитие местных сообществ на малых территориях. <…> Основной задачей проекта является создание развивающей среды для детей и подростков через
поддержку проектов любительского дворового (социального) спорта, тренеров и активистов на малых территориях», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что участникам проекта могут стать НКО и ТОСы, реализующие проекты в малых городах и сёлах. Подробности о конкурсе и подаче заявок можно найти на официальном сайте благотворительного фонда.

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#подмосковье
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Россиянам назвали доступные для посещения без загранпаспорта страны
АТОР: россияне могут поехать без загранпаспорта и визы в шесть стран
23 апреля 2024, 09:00

Фото: istockphoto/Choreograph

В Ассоциации Туроператоров назвали шесть стран, куда россияне могут отправиться без заграничного паспорта.
Речь идет о Казахстане, Армении, Южной Осетии, Киргизии, Абхазии и Белоруссии.

При этом специалисты предупредили, что въехать в Армению по российскому паспорту можно только через международные аэропорты.

Ранее в сервисе онлайн бронирования и апартаментов Ostrovok.ru рассказали, что россияне стали отдавать предпочтение отечественным курортам. На 75% выросли бронирования в Калининградской области, также россияне охотно едут отдыхать в Геленджик и Тулу.

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#россияне
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Житель Кемерова осуждён на девять лет за намерение воевать на стороне ВСУ
23 апреля 2024, 08:38

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Второй Восточный окружной военный суд города Кемерово осудил 37-летнего местного жителя на девять лет лишения свободы. Мужчина признан виновным в государственной измене и приготовлению к участию в террористической организации.
Сотрудники следственного отдела регионального управления ФСБ установили, что кемеровчанин намеревался выехать на Украину и вступить в состав украинского военизированного формирования. Он связался через мессенджер с неустановленным координатором и подтвердил своё желание воевать на стороне ВСУ. Мужчина также собственноручно заполнил анкету для вступления в военное формирование.

Затем он приобрёл камуфляжную форму, медикаменты, билеты на самолёт и поезд для того, чтобы отправиться на Украину. При прохождении регистрации на авиарейс мужчину задержали сотрудники спецслужб.

В его отношении были возбуждены и расследованы уголовные дела по части 1 статей 30 и 275 УК РФ (государственная измена) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в такой организации). Суд назначил кемеровчанину наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и штрафа в сумме 500 тысяч рублей.

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В Болгарии возобновили демонтаж памятника Советской армии
БТА: в столице Болгарии власти возобновили демонтаж памятника Советской армии
23 апреля 2024, 05:43

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

В столице Болгарии Софии возобновили снос памятника Советской армии, который был воздвигнут в знак победы над нацизмом. Об этом информирует болгарское издание о БТА. Работы по демонтажу постамента начались 22 апреля.
Стоит отметить, что демонтаж памятника был приостановлен по ходатайству партии «Возрождение». Спустя время Высший административный суд (ВАС) признал недействительными постановления Административного суда города Софии из-за отсутствия юридического интереса, и работы по демонтажу возобновили.

Ранее сообщалось, что в Болгарии прошел форум в защиту памятника советскому солдату «Алеша» в болгарском городе Пловдив. В форуме приняли участие представители 17 государств, в том числе Турции, Франции, Армении, Латвии и Литвы.

До этого стало известно, что на Украине хотят переименовать ещё более 300 «связанных с Россией» топонимов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#форум
#болгария
#памятник
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В России разработали защищающий женщин от нападений уникальный кулон
НТИ: в РФ создали женский кулон, отправляющий сигнал экстренным службам
23 апреля 2024, 05:23

Фото: istock / AntonioGuillem

В России разработали кулон и приложение, защищающее женщин от нападений. В случае опасности девушка может нажать на устройство и сигнал автоматически отправится другим пользователям, а также родственникам и в экстренные службы. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Пользовательница может нажать на устройство, и сигнал автоматически отправится другим пользователям в радиусе трех километров, а также в экстренные службы и родственникам из списка контактов. Также в приложение встроен онлайн-ассистент, который имитирует грозный мужской голос», — заявили в НТИ.
Отмечается, что робот на основании записанных голосов мужчин ответит грозным басом, что испугает преступника. В дальнейшем планирует создать функцию светового сигнала для отпугивания злоумышленников.

Лидер проекта Денис Левшин обратил внимание, что в зависимости от количества нажатий происходит рассылка сообщений с помощью уведомлений и на почту разным получателям. Если нажать один раз, сообщение отправляется родственникам, два раза — пользователям в радиусе 3-х километров, три раза — в экстренные службы.

«Девайс отправляет сигнал, приложение его принимает и рассылает сообщения с геолокацией, она определяется по сим-карте. В приложении также находится карта, на которой отображаются люди на карте, которые в опасности, идут на помощь и близкие рядом», — добавил Левшин.
Кроме того, в приложении функционирует навигатор безопасных маршрутов, который на основании сведений о современных преступлениях в определенных местах города выстраивает самый безопасный маршрут.

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