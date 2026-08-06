Алиментному фонду потребуется стабильный источник денег

06 августа 2026, 08:18

Юрист Моисеев: государству нужно гарантировать пополнение алиментного фонда

Фото: iStock/LightFieldStudios

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Моисеев считает, что государственный алиментный фонд сможет поддержать детей при неуплате со стороны родителей. Однако власти должны заранее установить сумму выплат и обеспечить постоянное финансирование системы.