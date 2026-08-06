Достижения.рф

Алиментному фонду потребуется стабильный источник денег

Юрист Моисеев: государству нужно гарантировать пополнение алиментного фонда
Фото: iStock/LightFieldStudios

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Моисеев считает, что государственный алиментный фонд сможет поддержать детей при неуплате со стороны родителей. Однако власти должны заранее установить сумму выплат и обеспечить постоянное финансирование системы.



Об этом Моисеев сообщил «Газете.Ru», комментируя инициативу депутатов «Новых людей». Они предложили создать механизм «алиментного аванса»: фонд перечисляет ребенку деньги, если родитель не исполняет судебное решение или нотариальное соглашение, а затем взыскивает долг самостоятельно.

Юрист напомнил, что похожая практика существовала в СССР. Главным вопросом он назвал размер помощи, поскольку алименты зависят от заработка плательщика: на одного ребенка обычно направляют четверть дохода, на двоих — треть, на троих и более — половину.

Моисеев отметил, что у государства больше возможностей для взыскания задолженности. При этом необходимо понять, за счет каких средств фонд будет регулярно пополняться и чем новая схема окажется эффективнее действующего порядка.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0