Алиментному фонду потребуется стабильный источник денег
Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Моисеев считает, что государственный алиментный фонд сможет поддержать детей при неуплате со стороны родителей. Однако власти должны заранее установить сумму выплат и обеспечить постоянное финансирование системы.
Об этом Моисеев сообщил «Газете.Ru», комментируя инициативу депутатов «Новых людей». Они предложили создать механизм «алиментного аванса»: фонд перечисляет ребенку деньги, если родитель не исполняет судебное решение или нотариальное соглашение, а затем взыскивает долг самостоятельно.
Юрист напомнил, что похожая практика существовала в СССР. Главным вопросом он назвал размер помощи, поскольку алименты зависят от заработка плательщика: на одного ребенка обычно направляют четверть дохода, на двоих — треть, на троих и более — половину.
Моисеев отметил, что у государства больше возможностей для взыскания задолженности. При этом необходимо понять, за счет каких средств фонд будет регулярно пополняться и чем новая схема окажется эффективнее действующего порядка.
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