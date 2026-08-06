Россиянам разъяснили, кому положена компенсация за вывоз мусора
Депутат Якубовский: Компенсация платы за вывоз мусора положена некоторым категориям
В России компенсация за вывоз твёрдых коммунальных отходов положена не всем, а только отдельным категориям граждан, поскольку это не самостоятельная федеральная льгота, а часть общих мер поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг. Такое пояснение дал депутат Александр Якубовский в интервью RT.
Он уточнил, что на федеральном уровне компенсацию расходов на эту услугу получают инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны и участники Великой Отечественной войны, а также некоторые члены семей погибших военнослужащих. Размер выплаты рассчитывают индивидуально – исходя из установленных нормативов и конкретного статуса льготника.
Экспертиза выявила превышение вредных веществ в воде Тюмени
Субъекты Федерации вправе вводить дополнительные меры поддержки для ветеранов труда, пенсионеров и тружеников тыла. Однако сам по себе статус пенсионера не гарантирует автоматической скидки на вывоз мусора – необходимо уточнять правила в своём регионе.
Кроме того, граждане с невысокими доходами могут оформить субсидию на оплату ЖКУ, если расходы на коммуналку превышают установленную долю от совокупного дохода семьи. Также в материале RT подчеркивается, что для многодетных семей предусмотрены льготы не ниже 30% на оплату жилья и коммунальных услуг, но порядок их оформления определяют власти регионов.