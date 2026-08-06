Россиянам разъяснили, кому положена компенсация за вывоз мусора

06 августа 2026, 07:00

Депутат Якубовский: Компенсация платы за вывоз мусора положена некоторым категориям

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В России компенсация за вывоз твёрдых коммунальных отходов положена не всем, а только отдельным категориям граждан, поскольку это не самостоятельная федеральная льгота, а часть общих мер поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг. Такое пояснение дал депутат Александр Якубовский в интервью RT.





Он уточнил, что на федеральном уровне компенсацию расходов на эту услугу получают инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны и участники Великой Отечественной войны, а также некоторые члены семей погибших военнослужащих. Размер выплаты рассчитывают индивидуально – исходя из установленных нормативов и конкретного статуса льготника.



