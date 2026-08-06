Депутат Чаплин объяснил, как новые санитарные правила повлияют на жизнь во дворах
Проект санитарных правил и норм (СанПиН), который вынес на общественное обсуждение Роспотребнадзор, вводит единые федеральные требования для содержания дворов, водных объектов, воздуха, почвы и жилых помещений. Подробнее о нововведении рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
Он отметил в беседе с 350.ru, что ранее часть норм трактовалась по-разному или отсутствовала. После принятия новых правил чистота во дворах станет прямой обязанностью коммунальщиков, а не предметом договорённостей.
Проект запрещает строительство, пестициды и неочищенные стоки в санитарных зонах водоисточников. Для контейнерных площадок устанавливается расстояние до домов и детских площадок от 20 до 100 метров, также на их территории требуется твёрдое покрытие, ограждение и ежедневный вывоз мусора.
Отдельно регламентируется озеленение: деревья и кустарники должны высаживаться не ближе пяти метров от стен домов. Во дворах запрещено мыть машины, сливать топливо, регулировать звуковые сигналы, организовывать транзитное движение и размещать торговые точки. При нарушениях жильцы могут жаловаться в Роспотребнадзор, жилинспекцию или суд.
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