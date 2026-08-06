Депутат Чаплин объяснил, как новые санитарные правила повлияют на жизнь во дворах

06 августа 2026, 07:20

Проект санитарных правил и норм (СанПиН), который вынес на общественное обсуждение Роспотребнадзор, вводит единые федеральные требования для содержания дворов, водных объектов, воздуха, почвы и жилых помещений. Подробнее о нововведении рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.