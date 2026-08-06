Эксперт посоветовал перезагружать смартфон раз в неделю
Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рекомендовал не исключать перезапуск смартфона из привычного ухода за устройством. Такая мера помогает устранить сбои в работе системы и беспроводных модулей. Об этом сообщает «Лента.ру».
Смартфоны способны долго работать без выключения, однако за это время в памяти накапливаются временные файлы. Некоторые программы завершаются с ошибками, а фоновые службы порой продолжают потреблять ресурсы дольше необходимого.
Пользователь может заметить проблему по медленному открытию меню, задержкам при переключении между приложениями, ускоренной разрядке или перебоям с Wi‑Fi, Bluetooth и мобильной связью. Неполадки иногда возникают после обновления системы либо при продолжительной работе гаджета.
Перезапуск закрывает зависшие процессы и запускает системные службы заново. Рыбников отметил, что особенно полезно выполнять эту процедуру после крупных обновлений операционной системы: часть компонентов корректно включается лишь после полной перезагрузки.
Эксперт уточнил, что регулярный перезапуск не увеличивает срок службы телефона и почти не сказывается на состоянии аккумулятора. Ресурс литий-ионной батареи в большей степени зависит от числа циклов зарядки, перегрева и естественного старения.
По мнению специалиста, большинству владельцев достаточно выключать и включать смартфон примерно раз в неделю либо при появлении необъяснимых зависаний, быстрого падения заряда и проблем с подключением к сетям.
Чтобы смартфон прослужил дольше, важно бережно относиться к аккумулятору. Не стоит регулярно разряжать телефон до нуля и оставлять его надолго на зарядке в сильно нагретом месте. Оптимально поддерживать уровень заряда примерно в пределах 20–80 процентов, хотя современные устройства имеют защиту от перезаряда.
Перегрев особенно вреден для батареи и внутренних компонентов. Не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами, в автомобиле в жаркую погоду или рядом с источниками тепла. Во время игр, видеосъёмки или быстрой зарядки лучше снять плотный чехол, если корпус заметно нагревается.
Защитить устройство от повреждений помогут чехол и защитное стекло. Даже небольшое падение может повредить экран, корпус, камеру или внутренние детали, а трещины делают смартфон более уязвимым к влаге и пыли. Если телефон не имеет официальной влагозащиты, его лучше не использовать под дождём и не брать в ванную комнату.
Полезно регулярно обновлять операционную систему и приложения. Обновления исправляют ошибки, повышают безопасность и иногда улучшают расход заряда. При этом следует устанавливать программы только из официальных магазинов и не загружать подозрительные файлы, которые могут замедлить работу устройства или привести к утечке данных.
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