Эксперт посоветовал перезагружать смартфон раз в неделю

06 августа 2026, 07:52

Эксперт Рыбников: Полностью отказываться от перезагрузки смартфона не стоит

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Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рекомендовал не исключать перезапуск смартфона из привычного ухода за устройством. Такая мера помогает устранить сбои в работе системы и беспроводных модулей. Об этом сообщает «Лента.ру».