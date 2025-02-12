Раисов оценил возможность реванша с Вартаняном

Фото: istockphoto/FOTOKITA
Боец АСА Юсуф Раисов не станет просить реванша с Эдуардом Вартаняном. Об этом легковес заявил в беседе с порталом MMA.Metaratings.ru.
«Я не буду пытаться (добиться боя — прим.ред.). Пытался несколько раз. Эдик — достойный и правильный парень. Он меня победил. Я это подтвердил. Это был легитимный удар. Но я считаю, что я лучше Марата Балаева, Артема Резникова, которого я уже победил, я лучше любого другого легковеса. Но это мы узнаем лишь в поединке», — произнес спортсмен.
Вартанян победил Раисова осенью в 2022 году во втором раунде техническим нокаутом. Его послужной список насчитывает 25 побед с шестью поражениями. У Раисова — 21 победа с тремя поражениями.
Ранее стало известно, как боксер Дмитрий Кудряшов высказался о Владимире Кличко.
Читайте также:
«Главное — зрелище»: Экс-боец UFC Мокаев прокомментировал бой Нурмагомедова и Оливейры
Боец Штырков: у женских ММА нет будущего в России
Мокаев прокомментировал поражение Магомедова в бою с Пэйджем
Никита Кротов