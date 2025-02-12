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Раисов оценил возможность реванша с Вартаняном

Раисов не будет просить о реванше с Вартаняном
Фото: istockphoto/FOTOKITA

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Боец АСА Юсуф Раисов не станет просить реванша с Эдуардом Вартаняном. Об этом легковес заявил в беседе с порталом MMA.Metaratings.ru.
«Я не буду пытаться (добиться боя — прим.ред.). Пытался несколько раз. Эдик — достойный и правильный парень. Он меня победил. Я это подтвердил. Это был легитимный удар. Но я считаю, что я лучше Марата Балаева, Артема Резникова, которого я уже победил, я лучше любого другого легковеса. Но это мы узнаем лишь в поединке», — произнес спортсмен.

Вартанян победил Раисова осенью в 2022 году во втором раунде техническим нокаутом. Его послужной список насчитывает 25 побед с шестью поражениями. У Раисова — 21 победа с тремя поражениями.



Ранее стало известно, как боксер Дмитрий Кудряшов высказался о Владимире Кличко.

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#мир
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#новости
Названа сумма оклада Аймурзина по контракту с «Северсталью» в новом сезоне
Оклад Аймурзина в «Северстали» в новом сезоне составит 25 млн руб
12 февраля 2025, 12:15

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Оклад в сумму 25 миллионов рублей получит нападающий Данил Аймурзин в новом сезоне с «Северсталью» по новому контракту. Об этом пишет портал Metaratings.ru.
Уточняется, что текущее соглашение действует до конца мая этого года, а новое продлится до конца сезона-2025/26.

Данил Аймурзин родился в башкирской Уфе и играл за «Салавата Юлаева». Также выступал в сборной российских юниоров.

В сезоне 2024/25 22-летний игрок провел 52 игры, а его коэффициент полезности составил « 6». Аймурзин — второй бомбардир команды «Северсталь». Футболист проводит второй сезон за клуб из Череповца.

Ранее сообщалось, что могут устроить игроки «Химок» за невыплаченную зарплату.

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Стало известно, на что могут пойти игроки «Химок» за невыплату зарплат
Футболисты «Химок» могут бойкотировать матч на сборах на фоне невыплаты зарплат
12 февраля 2025, 11:55

Фото: istockphoto/Pixfly

В ответ на невыплату зарплат футболисты «Химок» могут бойкотировать матч на сборах. Как пишет портал Metaratings.ru, игроки не получили деньги за ноябрь и декабрь.
Акцию можно предотвратить, если инвестор команды Туфан Садыгов выплатит задолженность в ближайшие дни.

Известно, что он фигурирует в уголовном деле об особо крупном мошенничестве.

Накануне бывший тренер «Химкинских» вратарей Евгений Корнюхин отмечал, что результаты команды в Российской Премьер-Лиге связаны с задержкой зарплат.

Он подчеркивал, что игрокам тяжело настроиться на положительный исход игры, когда не закрыт финансовый вопрос.

«Они хотят получать зарплату вовремя, как и все остальные», — говорил Корнюхин.
Ранее сообщалось, какую зарплату предложили футболисту Жедсону Фернандешу в «Спартаке».

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Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил Фернандешу
«Спартак» предложил Фернандешу зарплату в 2.7 млн евро в год
12 февраля 2025, 11:37

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сумму примерно в 2,7 миллиона евро в год предложил «Спартак» хавбеку «Бешикташа» Жедсону Фернандешу. Об этом пишет портал Metaratings.ru.
Уточняется, что португальскому игроку также предлагаются солидные бонусы в случае достижения целей. Если Фернандеш перейдет к «красно-белым», у него появится возможность получить звание одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Накануне стало известно, что «Спартак» ищет замену Ивану Иличу, а Фернандеш является одной из кандидатур. Официальных переговоров по поводу возможного трансфера при этом не было, но был неформальный разговор.

Стоит добавить, что эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

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Винер покинула пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике
12 февраля 2025, 10:49

Ирина Винер (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер приняла решение покинуть свой пост и уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.
«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», — сказала Винер.

По ее словам, на сегодняшний день перед ней стоит не менее важная задача — передавать свой многолетний опыт тренерам, которые будут готовить следующие поколения звезд художественной гимнастики. Она пояснила, что благодаря этому получится сохранить традиции российской гимнастики и обеспечить преемственность поколений.

Министр спорта Михаил Дегтярёв уточнил, что отставка Винер была принята.

Ирина Винер была главным тренером сборной России по художественной гимнастике с 2001 года.

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«Спартак» интересуется хавбеком «Бешикташа» Жедсоном Фернандешем
11 февраля 2025, 12:48

Фото: istockphoto/Rost-9D

Португальский хавбек из «Бешикташа» Жедсон Фернандеш интересен российскому «Спартаку» в качестве альтернативы Ивану Иличу.
По данным metaratings.ru, официально клубы не переговаривались, однако неформальный диалог на тему возможного трансфера игрока все же состоялся.

Также известно, что Фернандеш хорошо знаком Фрэнсису Кахигао, который является новым спортивным директором «красно-белых».

Кроме Фернандеша, у «Спартака» на примете еще несколько кандидатур на замену Иличу, отмечают обозреватели.

26-летний Жедсон Фернандеш играет в «Бешикташе» с лета 2022 года. Его послужной список насчитывает 14 мячей с 15 результативными передачами в 114 играх. По оценке портала Transfermarkt, Фернандеш стоит 17 миллионов евро.

Ранее стало известно, что могло повлиять на результаты «Химок» в российской Премьер-Лиге.

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#мир
#россия
#футбол
#спорт
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