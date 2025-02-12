Горшков назвал реального конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ

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«Спартак» является «более реальным конкурентом» петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге, нежели «Краснодар». Об этом в разговоре с журналистом «РБ Спорт» заявил экс-полузащитник «сине-бело-голубых» Александр Горшков.
«Спартак» более реальный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство, чем «Краснодар». Красно-белые в конце прошлого года стали показывать хорошую игру. Было видно, что в московском клубе сложился хороший коллектив, видны тренерские шаги. Плюс сейчас столичная команда точечно усилилась. Так что, подопечные Деяна Станковича составят конкуренцию петербуржцам», — прокомментировал Горшков.
Ранее стало известно, что могут устроить футболисты «Химок» на фоне невыплаченной им зарплаты. Подробности в материале «Радио 1».
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