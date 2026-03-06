Алиса Теплякова окончила РГТУ в 13 лет по специальности «педагог-психолог»
13-летняя Алиса Теплякова окончила Российский государственный гуманитарный университет и получила диплом по специальности «педагог-психолог». Об этом сообщил телеканал ТВ Центр.
Выпускная работа Тепляковой была посвящена взаимосвязи особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей в возрасте пяти–семи лет. На защиту девочка пришла вместе с матерью.
Отмечается, что у членов комиссии возникло много вопросов к тексту работы, на которые Алиса отвечала неуверенно. Научный руководитель также заявил, что определить степень личного участия студентки было сложно из-за высокой вовлечённости её законных представителей.
Кроме того, оригинальность работы составила 15%. Комиссия объяснила это особенностями системы Антиплагиат.
В итоге выпускную квалификационную работу оценили на «хорошо». При этом сама Теплякова рассчитывала получить красный диплом.
