Адвокат рассказала, в каких случаях могут отключить номер телефона
Абонент может лишиться своего номера телефона, если по нему нет активности или на нем сохраняется отрицательный баланс на протяжении 90 дней. В таких случаях номер отключают, а спустя время передают новому пользователю. Об этом в беседе с РИАМО сообщила адвокат Яна Ковалевская.
Если абонент не пользуется услугами связи или имеет отрицательный баланс в течение 90 дней, оператор имеет право расторгнуть договор по этому номеру. Считается, что расторжение произошло по инициативе пользователя. В исключительных случаях этот срок может быть увеличен до 180 дней, но обычно он составляет 90, как объяснила специалист.
Ковалевская уточнила, что в первые два месяца после отключения номера оператор не предоставляет его другим абонентам. В этот период прежний владелец может восстановить номер, обратившись в колл-центр или офис оператора.
Эксперт отметила, что если номер был утрачен и человек понес убытки, вопрос о компенсации становится актуальным. Если удастся доказать, что номер отключили незаконно и ущерб возник по вине оператора, компенсация возможна. Однако, если договор был расторгнут по инициативе абонента, выплата не предусмотрена.
