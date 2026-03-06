Адвокат рассказала, в каких случаях могут отключить номер телефона

06 марта 2026, 16:44

Адвокат Ковалевская: номер телефона могут отключить, если нет активности 90 дней

Фото: iStock/dikushin

Абонент может лишиться своего номера телефона, если по нему нет активности или на нем сохраняется отрицательный баланс на протяжении 90 дней. В таких случаях номер отключают, а спустя время передают новому пользователю. Об этом в беседе с РИАМО сообщила адвокат Яна Ковалевская.