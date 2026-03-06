Китаец нашел золото в желудке утки, которую хотел приготовить

06 марта 2026, 14:47

SCMP: в Китае мужчина нашел в желудке утки 10 грамм золота

Фото: iStock/bodnarchuk

В Китае мужчина нашел в желудке утки, которую хотел приготовить, 10 грамм золота. Об этом сообщает South China Morning Post.