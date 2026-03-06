Китаец нашел золото в желудке утки, которую хотел приготовить
В Китае мужчина нашел в желудке утки, которую хотел приготовить, 10 грамм золота. Об этом сообщает South China Morning Post.
Житель деревни Лунхуэй по фамилии Лю купил утку для забоя. Однако при разделке птицы он обнаружил в её желудке несколько частиц желтого металла. Проведение экспресс-теста путем сжигания подтвердило, что это настоящее золото. Общий вес драгоценного металла составил около 10 граммов, что по текущему курсу оценивается в $1800.
По словам Лю, утка свободно гуляла у реки Чэньшуй, известной своей долгой историей золотодобычи. Мужчина предположил, что птица могла съесть речной песок или ил, содержащий золотые частицы. Организм утки не переварил металл, и он остался в желудке. Интересно, что отец Лю воспринял эту находку как доброе предзнаменование на предстоящий год.
