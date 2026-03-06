Петербуржец купил четыре сертификата с нулевым балансом в «Золотом яблоке»

06 марта 2026, 16:19

Фото: iStock/petrenkod

Житель Санкт-Петербурга купил подарочные сертификаты в магазине «Золотое яблоко» на 25 тысяч рублей, однако обнаружил, что на них нет средств. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





30-летний Дмитрий 3 марта приобрёл четыре подарочные карты — три номиналом по пять тысяч рублей и одну на 10 тысяч. Оплата прошла, а сами сертификаты курьер доставил через два дня.



При проверке мужчина вскрыл конверты и отсканировал коды карт. Все сертификаты показали нулевой баланс.



После этого Дмитрий обратился в службу поддержки магазина. Сначала ему пообещали ответ в течение трёх дней, а затем сообщили, что оформлена заявка на возврат средств. Покупатель пытался добиться, чтобы деньги не возвращали, а зачислили на подарочные карты, однако, по его словам, добиться этого не удалось.

