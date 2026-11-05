Алкоголь к Новому году лучше покупать заранее: эксперт предупредил о возможном подорожании

05 ноября 2026, 15:45

Россиянам посоветовали не откладывать покупку спиртного к праздникам на декабрь

Фото: Istock / ipopba

Россиянам стоит начать подготовку к новогодним застольям уже в ноябре и заранее приобрести алкоголь. Это поможет избежать возможного повышения цен перед праздниками. Однако создавать большие запасы спиртного не стоит: резкого скачка стоимости в ближайшее время не прогнозируется. Об этом Life.ru рассказал руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич.





Как пояснил специалист, на цены постепенно будут влиять повышение импортных пошлин и увеличение производственных расходов. При этом магазины не сразу перейдут на новые ценники, поскольку сначала продолжат продавать алкоголь из ранее закупленных партий.





«Очевидно, что есть складские запасы, которые будут какое-то время распродаваться. Помимо мер пошлин и удорожания производства, есть реальная жизненная ситуация, касающаяся потребительских цен: они никогда не вырастают мгновенно», — Юрий Юдич, руководитель аналитической группы «Алкоэксперт».

«Я не думаю, что надо делать какие-то катастрофические запасы, но, по моим наблюдениям, люди и так закупаются в ноябре. Те, кто прогнозирует подъём цен, начинают думать о торжествах уже сейчас», — Юрий Юдич, руководитель аналитической группы «Алкоэксперт».