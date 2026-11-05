Алкоголь к Новому году лучше покупать заранее: эксперт предупредил о возможном подорожании
Россиянам посоветовали не откладывать покупку спиртного к праздникам на декабрь
Россиянам стоит начать подготовку к новогодним застольям уже в ноябре и заранее приобрести алкоголь. Это поможет избежать возможного повышения цен перед праздниками. Однако создавать большие запасы спиртного не стоит: резкого скачка стоимости в ближайшее время не прогнозируется. Об этом Life.ru рассказал руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич.
Как пояснил специалист, на цены постепенно будут влиять повышение импортных пошлин и увеличение производственных расходов. При этом магазины не сразу перейдут на новые ценники, поскольку сначала продолжат продавать алкоголь из ранее закупленных партий.
«Очевидно, что есть складские запасы, которые будут какое-то время распродаваться. Помимо мер пошлин и удорожания производства, есть реальная жизненная ситуация, касающаяся потребительских цен: они никогда не вырастают мгновенно», — Юрий Юдич, руководитель аналитической группы «Алкоэксперт».С 11 ноября пошлины на крепкие алкогольные напитки из недружественных стран вырастут с 20% до 35% таможенной стоимости. При этом минимальный сбор увеличится с трех до пяти евро за литр. Новые условия коснутся, в частности, виски, рома, джина и ликеров. Сильнее всего изменения могут отразиться на стоимости недорогой продукции.
«Я не думаю, что надо делать какие-то катастрофические запасы, но, по моим наблюдениям, люди и так закупаются в ноябре. Те, кто прогнозирует подъём цен, начинают думать о торжествах уже сейчас», — Юрий Юдич, руководитель аналитической группы «Алкоэксперт».Эксперт также отметил, что отечественный алкоголь может стать дороже из-за увеличения акцизов и себестоимости производства. Вместе с тем сдерживать рост цен будут акции торговых сетей, конкуренция между магазинами и оставшиеся складские запасы.
По мнению Юдича, те, кто оставит покупку спиртного на последние дни декабря, могут столкнуться с более высокими расходами. Однако реальная экономия при приобретении алкоголя заранее будет зависеть от конкретного напитка, магазина и доступных скидок.