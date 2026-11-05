Стало известно, чем оборачивается чрезмерное увлечение магнием

05 ноября 2026, 14:36

Врач Ершов: передозировка магния вызывает головную боль и перебои в сердце

Фото: Istock/Doucefleur

Эндокринолог Антон Ершов рассказал, что передозировка магния вызывает диарею и головную боль, а в сложных случаях приводит к временному угнетению дыхания и перебоям в работе сердца.





В беседе с изданием «Абзац» Ершов сообщил, что диарея становится самым частым побочным эффектом: магний усиливает сокращения желудочно-кишечного тракта.

«У магния есть эффект снижения артериального давления за счёт того, что он расширяет сосуды. Если мы принимаем много магния, мы можем снизить давление чрезмерно. Может возникнуть невыраженная гипотензия, головная боль, слабость, переутомление. При адекватных дозировках такой эффект хорош, но если мы перестарались, расширенная сосудистая стенка начинает давить на болевые рецепторы в голове», — пояснил врач.