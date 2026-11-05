Более 400 конкурсантов поборются за звание лучших на финале чемпионата «Профессионалы»
С 30 ноября по 5 декабря 2026 года в Санкт-Петербурге состоится финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Мероприятие объединит участников из регионов России, представителей образовательных организаций, экспертов и работодателей.
В финале встретятся более 20 тысяч участников. Конкурсанты продемонстрируют профессиональные навыки по 35 компетенциям, охватывающим образование, сферу услуг, производство, медицину, строительство и инженерные технологии. В программе также предусмотрены выставочные, культурные и профориентационные мероприятия. Победителям чемпионата будут предложены возможности трудоустройства и прохождения стажировок в ведущих российских компаниях.
Со 2 по 4 декабря состоятся мероприятия деловой программы финала, объединённые темой «Профессионалы 2026: единство образования и индустрии». Участники обсудят вопросы подготовки востребованных специалистов, развития системы среднего профессионального образования, внедрения современных технологий в образовательный процесс и укрепления сотрудничества между образовательными организациями и предприятиями.
Приглашаем принять участие в мероприятиях финала чемпионата:
• 30 ноября 2026 года — торжественная церемония открытия финала чемпионата;
• 4 декабря 2026 года — мероприятия деловой программы чемпионата;
• 5 декабря 2026 года — торжественная церемония закрытия финала чемпионата и чествование победителей и призёров.
Церемонии открытия и закрытия пройдут в спортивном комплексе «Юбилейный» по адресу: Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 18. Мероприятия деловой программы состоятся в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» по адресу: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, дом 64, корпус 1.
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