Более 400 конкурсантов поборются за звание лучших на финале чемпионата «Профессионалы»

05 ноября 2026, 15:26

В Санкт-Петербурге пройдет финал чемпионата «Профессионалы» — 2026

Фото: Istock / AndreyPopov

С 30 ноября по 5 декабря 2026 года в Санкт-Петербурге состоится финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Мероприятие объединит участников из регионов России, представителей образовательных организаций, экспертов и работодателей.