Что изменится в законах с 1 апреля 2024 года: «Наливайки», пенсии, табак и СБП

Фото: iStock/ilkercelik
С 1 апреля в России вступает в силу ряд новых законов, которые касаются перепланировки квартир, системы быстрых платежей, пенсий, запрета «наливаек», контрабанды алкоголя и лицензий на табак.
Подробнее о всех новых законах расскажет редакция «Радио 1».
С 1 апреля 2024 года в России проиндексируют социальные пенсии на 7,5 процентов. Напомним, социальные пенсии получают граждане, которым не хватает трудового статуса для получения страховой пенсии, а также инвалиды и люди, потерявшие кормильца.
Фото: iStock/Denis Vostrikov
На те же 7,5 процентов проиндексируют размер государственного пенсионного обеспечения. Эта мера коснётся нескольких групп лиц: военнослужащие и добровольцы, получившие инвалидность из-за военной травмы, участники ВОВ, а также пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф.
Врачам и медсёстрам повысят размер окладов с 1 апреля 2024 года, при этом сохранив все дополнительные выплаты. Размер повышения заработной платы определяют власти регионов самостоятельно.
Уже завтра регионы РФ смогут самостоятельно регулировать работу так называемых «наливаек», которые располагаются на первых этажах многоквартирных домов, а после 23:00 превращаются в кафе. Таким образом владельцы этих заведений обходят запрет на продажу алкогольной продукции в ночное время.
Фото: iStock/zozzzzo
Главы регионов также смогут регулировать продажу алкоголя в точках общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Других кафе, ресторанов и общепитов этот закон не коснётся.
С 1 апреля для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС. Помимо этого, теперь к экзамену не будут допускать уклонистов — то есть лиц, которые проигнорировали повестку в военкомат.
К экзамену не допустят и лиц, у которых истёк срок действия паспорта или медицинской справки. Граждане, которые были лишены водительских прав за езду в нетрезвом состоянии или отказались пройти медицинское освидетельствование, не будут допускать к экзамену на протяжение года.
Сдать экзамен будущим водителям станет проще. Количество штрафных баллов, которые можно получить при тестировании, возрастёт с 5 до 7. При этом, если экзамен всё же будет завален, то ждать повторной попытки придётся шесть месяцев (ранее переэкзаменоваться можно было через три месяца).
Граждан, которые водят автомобиль с иностранным удостоверением, обяжут получить российские права в течение года.
За контрабанду алкогольной и табачной продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут наказывать штрафами и лишением свободы.
Фото: iStock/wellphoto
С 1 апреля 2024 года за контрабанду в крупном размере будет грозить штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей, а также принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
По новому закону, любое изменение площади жилого помещения будет считаться перепланировкой. Акт о перепланировке, как и прежде, необходимо будет отправить в Росреестр, однако, теперь ответа придётся ждать на протяжение 30 дней.
Для получения согласования в муниципальный орган нужно предоставить технический план квартиры, а после ремонта нужно получить акт приёмки и передать его в Росреестр. После этого изменения будут внесены в ЕГРН, и только тогда перепланировка считается официально завершённой.
С 1 апреля обмениваться переводами через систему быстрых платежей смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Недоступна эта услуга останется только для организаций с лицевыми счетами в органах казначейства.
Фото: iStock/Nikolay Evsyukov
Банки переводы через СБП поручили сделать для клиентов бесплатными.
С апреля 2024 года лицам, которые продают табачную продукцию без лицензии, будет грозить уголовная ответственность.
Наказание коснётся тех, кто производит, поставляет, закупает и хранит табачную продукцию, не имея на это соответствующей лицензии.
При совершении преступления в крупном размере (до 100 тысяч рублей), нарушителям грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет. Если же выяснится, что преступление было совершено в особо крупном размере, то штраф возрастёт от трех до четырех миллионов рублей. Срок принудительных работ или тюремного заключения увеличится до пяти лет, нарушитель также может быть лишён возможности заниматься некоторые должности на определённый промежуток времени.
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Индексация социальных пенсий
Фото: iStock/Denis Vostrikov
На те же 7,5 процентов проиндексируют размер государственного пенсионного обеспечения. Эта мера коснётся нескольких групп лиц: военнослужащие и добровольцы, получившие инвалидность из-за военной травмы, участники ВОВ, а также пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф.
Повышение заработных плат медицинских работников
Врачам и медсёстрам повысят размер окладов с 1 апреля 2024 года, при этом сохранив все дополнительные выплаты. Размер повышения заработной платы определяют власти регионов самостоятельно.
Запрет на продажу спиртного в «наливайках»
Уже завтра регионы РФ смогут самостоятельно регулировать работу так называемых «наливаек», которые располагаются на первых этажах многоквартирных домов, а после 23:00 превращаются в кафе. Таким образом владельцы этих заведений обходят запрет на продажу алкогольной продукции в ночное время.
Фото: iStock/zozzzzo
Главы регионов также смогут регулировать продажу алкоголя в точках общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Других кафе, ресторанов и общепитов этот закон не коснётся.
Сдача экзамена на водительские права
С 1 апреля для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС. Помимо этого, теперь к экзамену не будут допускать уклонистов — то есть лиц, которые проигнорировали повестку в военкомат.
К экзамену не допустят и лиц, у которых истёк срок действия паспорта или медицинской справки. Граждане, которые были лишены водительских прав за езду в нетрезвом состоянии или отказались пройти медицинское освидетельствование, не будут допускать к экзамену на протяжение года.
Сдать экзамен будущим водителям станет проще. Количество штрафных баллов, которые можно получить при тестировании, возрастёт с 5 до 7. При этом, если экзамен всё же будет завален, то ждать повторной попытки придётся шесть месяцев (ранее переэкзаменоваться можно было через три месяца).
Граждан, которые водят автомобиль с иностранным удостоверением, обяжут получить российские права в течение года.
Контрабанда алкоголя и табака
За контрабанду алкогольной и табачной продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут наказывать штрафами и лишением свободы.
Фото: iStock/wellphoto
С 1 апреля 2024 года за контрабанду в крупном размере будет грозить штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей, а также принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Перепланировка квартир
По новому закону, любое изменение площади жилого помещения будет считаться перепланировкой. Акт о перепланировке, как и прежде, необходимо будет отправить в Росреестр, однако, теперь ответа придётся ждать на протяжение 30 дней.
Для получения согласования в муниципальный орган нужно предоставить технический план квартиры, а после ремонта нужно получить акт приёмки и передать его в Росреестр. После этого изменения будут внесены в ЕГРН, и только тогда перепланировка считается официально завершённой.
СБП
С 1 апреля обмениваться переводами через систему быстрых платежей смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Недоступна эта услуга останется только для организаций с лицевыми счетами в органах казначейства.
Фото: iStock/Nikolay Evsyukov
Банки переводы через СБП поручили сделать для клиентов бесплатными.
Лицензия на продажу табака
С апреля 2024 года лицам, которые продают табачную продукцию без лицензии, будет грозить уголовная ответственность.
Наказание коснётся тех, кто производит, поставляет, закупает и хранит табачную продукцию, не имея на это соответствующей лицензии.
При совершении преступления в крупном размере (до 100 тысяч рублей), нарушителям грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет. Если же выяснится, что преступление было совершено в особо крупном размере, то штраф возрастёт от трех до четырех миллионов рублей. Срок принудительных работ или тюремного заключения увеличится до пяти лет, нарушитель также может быть лишён возможности заниматься некоторые должности на определённый промежуток времени.
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Евгения Парфентьева