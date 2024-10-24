Алкогольная вечеринка оставила без холодной воды дом в Кашире

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Алкогольная вечеринка оставила без холодной воды жилой дом в Кашире. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Анастасия Чинкова
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Фото: Риа Новости/ Кирилл Зыков
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
«Сейчас все мои родные поддерживают меня. А я чувствую себя на своём месте. Не смотря на многие трудности, я не перестаю идти к своей цели. Мне нравится передавать свои опыт и знания ребятам. Интересно слушать их. Мне хочется быть для них не просто учителем. Хочется стать для них другом, наставником, к которому они смогут обратиться за помощью и советом в любой момент», – поделилась преподаватель.
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
«Объект старый, построен ещё в 1964 году. Однако за счёт хорошего текущего обслуживания он находится в достойном состоянии. Бывают мелкие поломки, но их оперативно устраняют. В работоспособном состоянии – шесть из семи котлов. При этом даже в самые лютые морозы работают на полную мощность только три, остальные находятся в резерве. К сезону объект подготовлен, проблем в котельной нет», – резюмировал Иванов.Как отметили в администрации, объект является одним из старейших в управлении МУП «ЖКХ Назарьево». Сейчас котельная подаёт тепло в четыре многоквартирных дома, где проживают около 200 человек.
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«Уже несколько лет ходят слухи о продаже «Ашан Ритейл Россия» и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ «Ашан» был одинаковым: «Мы не комментируем слухи»», — сообщает компания.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Хочу поблагодарить всех, кто заботиться о чистоте наших улиц и дворов. У нас большой регион, который живёт очень насыщенной жизнью. Каждый год стараемся усиливать всё, что касается уборочной техники для дорог и дворов. Сегодня мы вручаем 92 единицы новой, дополнительной техники, которую будут использовать в Подмосковье», – сказал Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Эта техника нам очень нужна – всё новое, хорошее. Работать будет комфортно, даже кондиционеры есть. Техника многофункциональная: она чистит и дворы, и общественные пространства, может грузить и вывозить. Это подспорье в работе, если в этом году будет такая же снежная зима, как в прошлом», – поделился механизатор из Богородского округа Иван Чайковский.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Было очень важно в этом году усилить ещё и малую механизацию, например, приобрести дополнительные роторы. У жителей очевидный запрос на своевременную уборку дворов, и мы понимаем, что убрать их после снегопада лишь с помощью лопат весьма сложно. Поэтому сделали упор не только на погрузчики, но и на роторы», – добавил губернатор.Он напомнил, что прошлая зима в регионе была экстремальной по количеству выпавшего снега, и выразил надежду, что в этом году она будет более щадящей.
Фото: Андрей Голубев / пресс-служба Мособлдумы
«Проект закона о тарифной сетке внесён губернатором Московской области. Предлагается с 1 января будущего года установить ставку первого разряда в размере 8 923 рубля в месяц, то есть повысить на 8,4%. Деньги на это заложены в проекте бюджета», – рассказала первый замминистра социального развития региона Вера Савлина, представляя проект закона.По данным регионального парламента, повышение ставки предусматривается для представителей рабочих профессий, в том числе сантехников, водителей, дворников, маляров и других.
Анна Седокова (Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)
«Это и физическое сопротивление, и физическое насилие, и финансовые санкции в сторону женщины — он использует всевозможные инструменты, чтобы сохранить брак. Потому что его распадающийся брак воспринимается им как собственное фиаско и поражение», — объяснила эксперт.
«Она разводится тоже не хочет, но пытается реактивными действиями добиться желаемого результата. Через инструмент развода пытается из него выдавить какой-то поступок. Когда мужчина соглашается и не препятствует — это человеческое отчаянье», — сказала психолог.
«Когда развод нависает, как серое грозовое облако, у мужчины включается защитная функция. Психика будто бы замораживает его эмоции, начинает дозировать их, чтобы он не умер от инфаркта, от сердечной или сосудистой катастрофы. И он начинает сам себе придумывать какие-то отговорки. Работает система избегания, и создается миф: жена-истеричка, завтра будет все хорошо. Он начинает как ребенок отгонять все плохие мысли», — высказалась Смолярчук.
«Женщина в это время ведет себя очень агрессивно, как раненый зверь. Она лишает мужчину нормального конструктивного диалога, потому что разговор с разъяренной женщиной превращается в обычную бабскую грязную истерику. У женщины включается говномет. Она этой истерикой добивается каких-то прежних позиций и ждет от партнера подвига», — рассказала психоаналитик.
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
«Двухэтажное кирпичное здание площадью 565 кв. м. построили в 1954 году. Моральный и физический износ привел к снижению эксплуатационных показателей, и дом признали аварийным. Весной этого года были расселены жильцы восьми квартир, затем принято решение о демонтаже. Сносу провели в сентябре», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.По данным Мособлархитектуры, всего в городском округе Мытищи выявлено 397 объектов незавершенного строительства. Ликвидирован, достроен или приведён в соответствие 271, что составляет 68% от общего количества.