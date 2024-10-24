Каширское отделение «Боевое братство» передало питьевую воду для участников СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Компания «Славичъ» в рамках поддержки бойцов российской спецоперации передала партию бутилированной питьевой воды в Центр помощи Каширского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».
«Переданы 4200 бутылок артезианской воды для наших бойцов в зоне специальной военной операции, а также госпиталей Воронежской области, Луганской и Донецкой Народных Республик, в которых находятся на лечении участники СВО», — отметил руководитель Каширского «Боевого братства» Александр Серяпин.Он также выразил благодарность компании за поддержку российских бойцов, а также студентам Профессионального колледжа «Московия», которые помогают разгружать гуманитарную помощь.
Отмечается, что сбор помощи для бойцов СВО продолжается. Все необходимое можно передать в Центр помощи Каширского «Боевого Братства» в Кашире-2, позвонив по телефону 8-920-350-24-39 или написав в Телеграм.
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