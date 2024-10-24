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Каширское отделение «Боевое братство» передало питьевую воду для участников СВО

24 октября 2024, 18:59
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Компания «Славичъ» в рамках поддержки бойцов российской спецоперации передала партию бутилированной питьевой воды в Центр помощи Каширского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».
«Переданы 4200 бутылок артезианской воды для наших бойцов в зоне специальной военной операции, а также госпиталей Воронежской области, Луганской и Донецкой Народных Республик, в которых находятся на лечении участники СВО», — отметил руководитель Каширского «Боевого братства» Александр Серяпин.
Он также выразил благодарность компании за поддержку российских бойцов, а также студентам Профессионального колледжа «Московия», которые помогают разгружать гуманитарную помощь.



Отмечается, что сбор помощи для бойцов СВО продолжается. Все необходимое можно передать в Центр помощи Каширского «Боевого Братства» в Кашире-2, позвонив по телефону 8-920-350-24-39 или написав в Телеграм.

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Путин: ВС РФ приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области
24 октября 2024, 19:30

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани.
Глава государства отметил, что часть подразделений ВСУ в составе порядка двух тысяч человек окружена российскими военными в Курской области. В настоящее время бойцами ВСУ предпринимаются попытки разблокировать группировку извне или прорваться изнутри, но они не увенчиваются успехом. Теперь ВС РФ ликвидируют эту группировку.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские военные заминировали двери в храм в селе Борки Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Снявший репортаж о вторжении ВСУ в Курскую область заочно арестован в России
24 октября 2024, 19:16

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Ленинский районный суд города Курска вынес решение о заочном аресте гражданина Румынии Барба Мирча. Он незаконно проник на территорию российского региона и снял репортаж о вторжении украинских формирований в Курскую область.
Об этом корреспонденту издания «Лента.ру» рассказали объединённой пресс-службе областной судебной системы. Мирч будет заключён под стражу с того момента, как его задержат на территории России либо экстрадируют. Репортёру заочно предъявили обвинение по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы России»). Установлено, что иностранный гражданин въехал на территорию Курской области именно с целью съёмок видеоотчёта о вторжении ВСУ.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что главной задачей всех иностранных журналистов, пересёкших границу России, являлась героизация украинских военных. Он подчеркнул, что представители СМИ и фрилансеры от журналистики не имели разрешений на пересечение границы и осуществление своей профессиональной и любой другой деятельности. Теперь в их отношении возбуждено несколько уголовных дел, добавил прокурор.

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ВСУ массово сдаются в плен и погибают: последние новости из Курской области
Почти 400 боевиков ВСУ сдались в плен в Курской области за две недели
24 октября 2024, 17:50

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

С начала второго этапа активного контрнаступления ВС РФ в Курской области в плен сдались порядка 400 боевиков ВСУ. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, большинство из украинских военных, сдавшихся в российский плен, оказались принудительно мобилизованными, которых поймали на улицах военкомы, и определили в ВСУ, а после короткой подготовки отправили в Курскую область.

Минувшей ночью в плен попали девять человек в результате украинской атаки российских позиций в селе Новоивановка. Попытка оказалась неудачной для ВСУ. Противник лишился порядка 20 человек личного состава, включая элитных спецназовцев, а также шести единиц бронетехники, в числе которой оказался и немецкий танк «Леопард».

В настоящее время армия России контролирует западную часть Новоивановки, при этом восточную часть занимают ВСУ. По их позициям активно работает российская артиллерия и дроны.

Кроме того, ВС РФ вошли в деревню Кругленькое. В случае освобождения населенного пункта, украинская группировка будет разрезана на две части. Одна группа останется окружённой в Новоивановке, вторая — в Малой Локне

Также за последние сутки мотострелки ВКС РФ полностью зачистили от боевиков ВСУ населённый пункт Ольговка. С мест сообщают, что территория села завалена телами украинцев и сожжённой западной техникой.

Тем временем в Глушковском районе ВС РФ разбили колонну бронетехники противника и ликвидировали около 70 боевиков.

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#дроны
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В Генштабе Украины заявили о планах по созданию киберсил
24 октября 2024, 17:35

Фото: istockphoto/Jackie Niam

На Украине рассматривается вопрос создания нового отдельного рода войск в составе Вооружённых сил страны (ВСУ). Речь идёт о так называемых киберсилах.
Об этом написали сотрудники пресс-службы Генерального штаба ВСУ в своём телеграм-канале. Уточняется, что представители сил обороны страны уже обсудили проект и концепцию создания киберсил как отдельного рода войск. В обсуждении также приняли участие парламентарии, представляющий комитет Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.

Встреча прошла под председательством начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Представители военного командования сообщили, что данный проект получил высокую оценку специалистов и экспертов. Уточняется, что участники совещания обсудили основные положения проекта, учитывая при этом опыт создания и функционирования киберсил в ведущих армиях мира.

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Батальон ВСУ сбежал из полуокружённого Горняка в ДНР
«Страна.ua»: 154-й батальон ВСУ дезертировал из Горняка в ДНР
24 октября 2024, 17:27

Фото:iStock/ Gennadiy Kravchenko

Украинские военные не стали оставаться в полуокруженном городе Горняк в ДНР. Солдаты отказались подчиняться указаниям командования.
154-й батальон 120 бригады украинской армии перешел в отступление под давлением российских войск. Нежелание батальона держать позиции привело к тому, что соседний 210-й батальон был окружен и понёс большие потери.

«Батальон принял решение избежать окружения и ушел из Горняка, за что от командования получил предупреждение о «расстреле», – говорится в материале «Страна.ua».

Командиры говорили военным в приказном порядке вернуться обратно. Солдаты пожаловались на моральную и физическую усталость и не выполнили приказ.

Ранее солдаты 116-й бригады теробороны ВСУ отказалась выходить на передовую в районе Курахово. Военных пришлось передислоцировать в Сумскую область.

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Conversation: ВСУ отброшены на всех фронтах Донбасса и в Курской области
24 октября 2024, 16:37

Фото: istockphoto/Diy13

Украинские войска отброшены со своих позиций на всех фронтах и по всем основным направлениям. Это касается и Донбасса, и Новороссии, и Курской области.
Такой несколько даже истерический материал опубликовало издание Conversation. Кроме того, в Вооружённых силах Украины просто-напросто заканчиваются солдаты, а это является ещё более важным, добавляет автор публикации. Обозреватель развивает свою мысль, указывая на то, что на протяжении всего 2024 года Украина теряла позиции и оставляла территории. Теперь украинские войска находятся в крайне тяжёлом положении под Селидово, где вполне может повториться ситуация Угледара, который уже сдан, поясняет журналист.

Грядущей зимой предстоит страшное сражение за Красноармейск (украинское название — Покровск - прим. ред.). Автор статьи предупреждает, что и эта битва может закончиться поражением для ВСУ. Крым, Донецк, и Луганск уже потеряны, что понимают уже и сами украинцы, но это может стать только началом, резюмируется в публикации.

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#всу
#донецк
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В Киеве задержали троих военкомов за помощь уклонистам
24 октября 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Три сотрудника Голосеевского районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) помогали тем, кто уклоняется от воинской службы, оформить фиктивные документы. Разумеется, они делали это не из альтруистических побуждений, а за вознаграждение, причём немалое.
Об этом в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Благодаря продажным военкомам тысячи военнообязанных сумели сняться с воинского учёта, не имея на то никаких оснований. Во время обыска у задержанных обнаружили и изъяли более 1,2 миллиона долларов и 45 тысяч евро наличными. Кроме того, у предприимчивых сотрудников ТЦК изъяли 11 иностранных автомобилей премиум-класса стоимостью не менее 100 тысяч долларов каждый, добавили в ведомстве.

Как установили следователи ГБР, военкомы привлекли в свою шайку бывшего председателя районной военно-врачебной комиссии и ещё двух гражданских для технической работы. Все вместе они помогали уклонистам оформлять липовые документы и справки для снятия с воинского учёта. За услуги сотрудники ТЦК брали от двух до 15 тысяч долларов, из которых выплачивали долю подельникам.

Простая арифметика показывает, что благодаря им мобилизации сумели избежать тысячи и тысячи вполне здоровых украинцев. В то время как всё чаще приходится слышать, что военкомы силой мобилизуют и отправляют на фронт мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем.

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МО РФ: Российские войска нанесли удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ
24 октября 2024, 15:56

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Войска Вооружённых сил РФ за минувшие сутки нанесли серию ударов по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Кроме того, были атакованы скопления живой силы и техники противника.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что комбинированные удары наносились с применением оперативно-тактической и военной авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии различных войсковых группировок.

Украинские паблики сообщали, в частности, о серии мощных взрывов в районе военного аэродрома под городом Умань в Черкасской области. Официальных данных о масштабах ущерба и количестве выведенной из строя техники пока нет.

Кроме аэродромной инфраструктуры, были нанесены огневые поражения скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах, добавили в Минобороны. Также средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 77 БПЛА самолётного типа.

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ВСУ перебросили группу наёмников из Германии под Красный Лиман
24 октября 2024, 15:46

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские войска перебросили на Краснолиманское направление группу наёмников из Германии. Об этом силовые структуры сообщили ТАСС.
Отмечается, что на данном направлении засветились наёмники из Германии, воюющие в составе ВСУ. Судя по данным объективного контроля, группа была переброшена недавно.

Неназванный собеседник агентства из силовых структур подчеркнул, что на Краснолиманском направлении остаётся наибольшее число иностранных наёмников ВСУ.

Накануне замкомандира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников заявил, что в ходе освобождения населённого пункта Михайловка в ДНР бойцы центральной группировки войск обнаружили двух наёмников из Великобритании, находившихся в опорном пункте ВСУ.

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#всу
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#военные
#сво
#вс рф
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