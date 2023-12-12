Заболеваемость алкоголизмом в Подмосковье за 10 месяцев снизилась на 6%

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В Подмосковье снизилась заболеваемость алкоголизмом. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава региона, главврач Московского областного клинического наркологического диспансера Виталий Холдин.
«Мы проводим большую работу по профилактике алкоголизма среди населения, формированию здорового образа жизни с различными группами, начиная школьниками и заканчивая старшим поколением, лечим пациентов, которые обратились к нам за помощью. Нам удалось снизить заболеваемость алкоголизмом в регионе. За 10 месяцев 2023 года этот показатель сократился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал Холдин.Он добавил, что в регионе развёрнута сеть оказания амбулаторной и стационарной наркологической помощи. В диспансере также организованы лечение и медицинская реабилитация пациентов наркологического профиля.
Кроме того, на сайте МОКНД можно проверить, есть ли у человека или его родственников проблемы с алкоголем. Для это нужно пройти по ссылке и ответить на вопросы.
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Лора Луганская