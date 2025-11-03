«Труба пониже и дым пожиже»: Садальский высмеял Соседова после высказываний критика о Пугачевой
Стас Садальский иронично посмеялся над предложением Соседова «забыть» Пугачеву
Актер Стас Садальский посмеялся над словами музыкального критика Сергея Соседова, который предложил «забыть» Аллу Пугачеву и назвал новой Примадонной Ирину Понаровскую. Об этом пишет «7days.ru».
Согласно публикации, ранее Соседов заявил, что творчество Пугачевой потеряло тот вес, который оно имело в прошлом. Теперь все стало «неинтересно и пережевано». При этом титул Примадонны уместно подарить вернувшейся на НТВ Понаровской.
Садальский счел такое сравнение знаменитостей неуместным. С его точки зрения, таланты этих звезд невозможно поставить в один ряд.
«Попросила, заплатила»: Друг Соседова заявил о заказном скандале с Чеботиной
«Что можно сказать главному музыкальному критику? Может, Ирина и Примадонна, но однозначно, труба пониже и дым пожиже! Ну согласитесь?», — сказал он.Этот комментарий разделил подписчиков артиста на два лагеря — одни защищают Пугачеву как вечную легенду, другие считают, что Понаровская ничуть не уступает.
В октябре спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Аллу Пугачёву выдающейся певицей. Он добавил, что не поддерживает тех, кто предлагает вычеркнуть певицу из культуры страны из-за её отъезда.