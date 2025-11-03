«Труба пониже и дым пожиже»: Садальский высмеял Соседова после высказываний критика о Пугачевой

03 ноября 2025, 03:46

Стас Садальский иронично посмеялся над предложением Соседова «забыть» Пугачеву

Станислав Садальский (Фото: Instagram* @stas.sadalskiy)

Актер Стас Садальский посмеялся над словами музыкального критика Сергея Соседова, который предложил «забыть» Аллу Пугачеву и назвал новой Примадонной Ирину Понаровскую. Об этом пишет «7days.ru».





Согласно публикации, ранее Соседов заявил, что творчество Пугачевой потеряло тот вес, который оно имело в прошлом. Теперь все стало «неинтересно и пережевано». При этом титул Примадонны уместно подарить вернувшейся на НТВ Понаровской.



Садальский счел такое сравнение знаменитостей неуместным. С его точки зрения, таланты этих звезд невозможно поставить в один ряд.





«Попросила, заплатила»: Друг Соседова заявил о заказном скандале с Чеботиной

«Что можно сказать главному музыкальному критику? Может, Ирина и Примадонна, но однозначно, труба пониже и дым пожиже! Ну согласитесь?», — сказал он.