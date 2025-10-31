Решившему вернуться в Россию внуку Пугачёвой придётся отслужить в армии

31 октября 2025, 18:34

Глава ФПБК Бородин: решившему вернуться в РФ Преснякову придётся пойти в армию

Никита Пресняков (фото: Instagram* @npresnyakov)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков в случае возвращения на родину должен будет отслужить в армии. Его слова приводит издание «Страсти».





Отец музыканта, певец Владимир Пресняков, заявил на церемонии «Золотой граммофон», что его сын намерен вернуться из США в Россию, однако для этого ему нужно завершить свои дела за океаном.





«Первое, что должен сделать военкомат, когда Никита Пресняков вернется в Россию, – это призвать его в армию. Сейчас многие артисты идут», – подчеркнул Бородин.