Решившему вернуться в Россию внуку Пугачёвой придётся отслужить в армии

Глава ФПБК Бородин: решившему вернуться в РФ Преснякову придётся пойти в армию
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков в случае возвращения на родину должен будет отслужить в армии. Его слова приводит издание «Страсти».
Отец музыканта, певец Владимир Пресняков, заявил на церемонии «Золотой граммофон», что его сын намерен вернуться из США в Россию, однако для этого ему нужно завершить свои дела за океаном.
«Первое, что должен сделать военкомат, когда Никита Пресняков вернется в Россию, – это призвать его в армию. Сейчас многие артисты идут», – подчеркнул Бородин.
По мнению общественника, только прохождение военной службы позволит музыканту вновь работать в России. Он также предположил, что Пресняков может передумать возвращаться, если узнает о таком требовании.
Напомним, что Никита Пресняков уехал из страны в 2022 году вместе с супругой. В США он сменил сценический псевдоним на Nick Pres и продолжил музыкальную карьеру.