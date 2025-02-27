«Вопреки всем трудностям»: Козловский рассказал о своей сложной жизни в России

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)
Данила Козловский выиграл в суде над главой ФПБК Виталием Бородиным. Артисту пришлось защищать свою репутацию после обвинений в экстремизме и нарушении миграционных правил. Об этом сообщает 7Дней.ру.
«То, о чем писал Бородин, — неправда. Теперь официально! Вопреки его стараниям грязной ложью создать вокруг меня атмосферу подозрительности и ненависти, вопреки всем трудностям, я продолжаю жить в России. Я никогда и никуда не уезжал», — заявил Козловский.
По его словам, он никогда не перестал любить свой дом.
Слухи об эмиграции актера серьезно ударили по его репутации. Уточняется, что он потерял работу в театре и перестал получать перспективные предложения о съемках в кино.
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Екатерина Коршунова