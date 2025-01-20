Бородин: избитые в Туве солдаты возмутились из-за отправки на фронт с ранениями

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Как рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, солдат в Туве избили после их возмущения из-за отправки на Украину с недолеченными ранениями. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
По информации Бородина, инцидент произошел в городе Кызыл. Избиением солдат занимался сотрудник военной полиции с позывным «Бешенный». Военный бил дубинкой и применял электрошокер к бойцам, которые не полностью выздоровели после ранений. Те возмутились их отправкой на фронт, после чего тот применил насилие к пострадавшим.
Как отметил Бородин, один из избитых получил серьезную травму позвоночника и находится в тяжелом состоянии. По факту инцидента началась проверка и в часть приехали сотрудники ФСБ.
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Иван Мусатов