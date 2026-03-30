Аллергикам дали важный совет на пик сезона цветения
Аллергикам необходимо ограничить пребывание на открытом воздухе, чтобы снизить контакт с пыльцой. Об этом журналистам заявила пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая.
Эксперт советует окна в квартире и автомобиле держать закрытыми, а для проветривания использовать системы кондиционирования с фильтрами HEPA.
Особое внимание стоит уделить планированию прогулок. Оптимально выходить на улицу после дождя, когда влажный воздух очищен от взвешенных частиц. Для дополнительной защиты врач рекомендует носить солнцезащитные очки плотного прилегания и использовать специальные назальные фильтры, задерживающие крупные частицы пыльцы.
После возвращения с улицы важно принять душ, промыть нос солевым раствором и сменить одежду, на которой могла осесть пыльца. Кроме того, в сезон цветения необходимо ежедневно проводить влажную уборку в жилых помещениях, поделилась Коповая.
Читайте также: