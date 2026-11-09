Аллергия и повреждение почек: токсиколог рассказал о рисках КТ с контрастом

09 ноября 2026, 13:29

Токсиколог Сиворонов: КТ с контрастом может привести к поражению почек

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При использовании контраста во время компьютерной томографии (КТ) следует обратить внимание на некоторые риски. Йодосодержащий препарат, помогающий врачам точнее увидеть внутренние органы, — вовсе не безобидная жидкость, и в отдельных случаях может вызвать нежелательные реакции.





Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов, слова которого приводит портал VSE42.RU, рассказал, что ранее риск повреждения почек после внутривенного введения контраста переоценивали. На это указывают результаты консенсуса ACR/NKF 2020 года. Профилактику с помощью физраствора рекомендуют пациентам с тяжёлым снижением скорости клубочковой фильтрации (ниже 30) или острым повреждением почек. При этом специалист подчеркнул, что отказываться от необходимого исследования только из-за опасений за почки не стоит.



Токсиколог обратил внимание, что реакции на современные контрастные препараты возникают примерно у 0,2–0,7% пациентов, а тяжёлые — у 0,04%. При этом аллергия на морепродукты или антисептик «Бетадин» сама по себе не повышает риск — гораздо важнее, была ли у человека реакция на контраст во время предыдущего исследования.



Ещё один возможный риск связан с избытком йода. По словам специалиста, у людей с узловым зобом или болезнью Грейвса он может спровоцировать тиреотоксикоз, причём нарушение способно проявиться не сразу, а через 2–12 недель. Если после КТ появились сердцебиение, дрожь и необъяснимая потеря веса, врач советует проверить уровень ТТГ.



Отдельно токсиколог рассказал о правилах для пациентов с сахарным диабетом, принимающих метформин. При скорости клубочковой фильтрации от 30 и отсутствии острого повреждения почек отменять метформин не требуется, а если показатель ниже 30, лекарство приостанавливают на 48 часов.



Попадание контраста под кожу, по данным, приведённым специалистом, встречается в 0,1–0,9% случаев введения препарата. Если после процедуры боль и отёк в месте укола нарастают, необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.



В завершение токсиколог напомнил, что перед КТ с контрастом важно сообщить врачу о предыдущих реакциях на препарат, заболеваниях почек и щитовидной железы, сахарном диабете и астме.





«Современный контраст безопасен для большинства людей. Главное – вовремя рассказать врачу о своем анамнезе», — заключил Сиворонов.