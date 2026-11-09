Трихолог раскрыла главную ошибку в уходе за волосами зимой

09 ноября 2026, 13:14

Трихолог Волкова: редкое мытье головы зимой приводит к поредению волос

Фото: iStock/Prostock-Studio

Всего одна привычка в холодный сезон может навредить коже головы и спровоцировать поредение волос. О ней рассказала врач-косметолог, трихолог, дерматовенеролог и сооснователь сети клиник Unité clinic Анастасия Волкова.





В беседе с порталом VSE42.RU, специалист назвала одну из самых распространенных ошибок — слишком редкое мытьё головы из страха пересушить волосы. Некоторые сокращают водные процедуры до одного раза в неделю, считая, что под шапкой волосы пачкаются медленнее. Однако головной убор не защищает кожу головы от загрязнений. Напротив, как отмечает врач, под ним создаётся так называемый парниковый эффект: смешиваются кожное сало, пот, остатки укладочных средств и отмершие клетки кожи. При длительном накоплении себум окисляется и может способствовать развитию микровоспалений вокруг волосяных фолликулов.



Трихолог объясняет: воспалительные процессы могут негативно влиять на работу волосяных луковиц, нарушать нормальный цикл роста волос и со временем способствовать их диффузному поредению. При этом отказываться от мытья головы ради сохранения волос не стоит: очищать кожу нужно по мере загрязнения, а частота зависит от индивидуальных особенностей и того, насколько быстро появляется жирность.





«Правильный подход — мыть голову по мере загрязнения кожи, используя мягкие шампуни со сбалансированным pH, которые бережно очищают и не нарушают липидный барьер», — подчеркнула Волкова.