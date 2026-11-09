Дерматолог рассказала, как поддержать здоровье губ в период холодов

09 ноября 2026, 11:51

Дерматолог Галлямова: гигиеническая помада поможет поддержать здоровье губ зимой

Фото: iStock/Marina Demeshko

Растительные масла и орехи в рационе помогут поддержать здоровье кожи губ зимой и в межсезонье. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова в беседе с Москвой 24.





Специалист отметила, что неприятные изменения в состоянии губ, которые многие замечают с приходом осенне-зимнего периода, часто связаны с метеорологическим хейлитом. Резкие перепады температуры и ветер приводят к ощущению сухости и стянутости, шелушению кожи и образованию трещин. Усугубляет ситуацию отопительный сезон, из-за которого воздух в помещениях становится очень сухим.



Чтобы не допустить такого, важно регулярно пользоваться гигиенической помадой, особенно перед выходом на улицу.





«Кроме того, необходимо следить, чтобы на губах после умывания не оставалась вода, иначе при испарении она усилит сухость кожи. К тому же надо следить за питанием, потому что провоцировать обострение хейлита может недостаток жиров. В рационе обязательно регулярно должны быть растительные масла, орехи», — посоветовала дерматолог.