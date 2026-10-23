Аллерголог Болибок предупредил об опасности стойких красок для волос

23 октября 2026, 11:43

Аллерголог Болибок: опасный компонент красок PPD может вызвать анафилаксию

Фото: istockphoto / tashka2000

Основным аллергеном в составе большинства стойких красок для волос считается парафенилендиамин (PPD). Это вещество помогает сохранять насыщенный цвет, но может вызывать аллергические реакции. Об этом врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал в беседе с RT.





По словам специалиста, контактная аллергия на PPD встречается примерно у 1% населения, а среди людей, проходящих специальные аллергологические тесты, показатель достигает 4–6%.

«Реакция на краску может быть разной — от лёгкого зуда до состояний, угрожающих жизни», — предупредил Болибок.

«Чем раньше человек обратится к дерматологу или аллергологу, тем быстрее врач поможет снять воспаление и предотвратить осложнения», — подчеркнул Болибок.