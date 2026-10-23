Аллерголог Болибок предупредил об опасности стойких красок для волос
Аллерголог Болибок: опасный компонент красок PPD может вызвать анафилаксию
Основным аллергеном в составе большинства стойких красок для волос считается парафенилендиамин (PPD). Это вещество помогает сохранять насыщенный цвет, но может вызывать аллергические реакции. Об этом врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал в беседе с RT.
По словам специалиста, контактная аллергия на PPD встречается примерно у 1% населения, а среди людей, проходящих специальные аллергологические тесты, показатель достигает 4–6%.
«Реакция на краску может быть разной — от лёгкого зуда до состояний, угрожающих жизни», — предупредил Болибок.Самой распространённой реакцией врач назвал аллергический контактный дерматит. Его симптомы могут проявиться не сразу, а через 12–48 часов после окрашивания, иногда — спустя несколько недель. Кожа головы при этом краснеет, зудит, шелушится, на ней могут появиться пузырьки.
Реже возникают крапивница и отёк Квинке, при котором отекают губы, веки или лицо. Такие реакции, по словам аллерголога, могут развиться почти сразу после контакта с краской или её компонентами.
Наиболее опасным осложнением Болибок назвал анафилаксию — системную реакцию организма, которая может сопровождаться резким падением давления, затруднением дыхания и потерей сознания. При этом, как отметил врач, в медицинских отчётах описаны лишь единичные случаи анафилаксии, вызванной краской для волос.
Специалист призвал не игнорировать симптомы аллергии после окрашивания и при появлении зуда, покраснения или отёка обратиться к дерматологу либо аллергологу.
«Чем раньше человек обратится к дерматологу или аллергологу, тем быстрее врач поможет снять воспаление и предотвратить осложнения», — подчеркнул Болибок.