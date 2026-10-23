Технолог Никитина объяснила, почему старые украшения принимают дешевле цены покупки
Технолог федеральной ювелирной сети SUNLIGHT Вера Никитина предупредила, что при продаже старых украшений итоговая сумма зависит главным образом от массы металла и его пробы. Дизайн, состояние вещи и большинство вставок на цену лома не влияют.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснила: магазин включает в стоимость нового изделия работу мастеров, разработку дизайна, логистику, брендовую наценку и цену камней. При сдаче цепочки, кольца или серег покупатель получает деньги лишь за драгоценный металл.
Оценщик проверяет пробу и взвешивает украшение. Фианиты, цветные камни и сложное плетение не повышают выплату. Вставки могут извлечь и вернуть владельцу либо исключить их массу из общего веса. Отдельный порядок действует для крупных бриллиантов с сертификатами: им требуется геммологическая проверка.
Для продажи подходят золотые изделия с пробой от 375 до 958, а также монеты и отдельные элементы с содержанием драгметаллов. Закон запрещает принимать промышленное золото, сырье, неограненные драгоценные камни, государственные награды, технические детали и предметы с ограниченным оборотом.
Никитина назвала трейд-ин выгодным вариантом для тех, кто планирует купить новое украшение. Магазин вычитает цену старого золота из суммы в чеке. По ее словам, ювелирные сети часто предлагают за металл больше, чем обычные пункты скупки, поскольку заинтересованы в новой продаже. В обмен принимают изделия в любом виде — порванные цепочки, деформированные кольца и одиночные серьги. Несколько вещей разрешается объединить для оплаты одной покупки.
Ломбард подходит тем, кому нужны деньги на короткий срок. Клиент оставляет украшение в залог и предъявляет паспорт, а оформление обычно занимает до 20 минут. Ломбард не запрашивает кредитную историю. Залог хранится месяц, затем начинается льготный период длиной 32 дня. В это время организация не вправе продать вещь. Договор допускает продление, хотя его общий срок не должен превышать года.
Скупка предполагает окончательную продажу без возможности забрать украшение обратно. Там стоимость золота часто выше, чем в ломбарде, поскольку расценки ориентируются на биржевые котировки. Продать драгоценные металлы по закону могут граждане старше 18 лет.
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