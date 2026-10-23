Технолог Никитина объяснила, почему старые украшения принимают дешевле цены покупки

23 октября 2026, 08:48

Технолог Никитина: при сдаче украшений оценивают только вес металла и его пробу

Фото: iStock/Docinets Vasil

Технолог федеральной ювелирной сети SUNLIGHT Вера Никитина предупредила, что при продаже старых украшений итоговая сумма зависит главным образом от массы металла и его пробы. Дизайн, состояние вещи и большинство вставок на цену лома не влияют.