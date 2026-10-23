Экономист объяснила, почему не стоит отрывать кончики бананов в магазине
Покупатели, которые отрывают сухие кончики бананов перед взвешиванием, могут повредить плоды и столкнуться с претензиями со стороны магазина. Фрукт или овощ, который человек повредил или отделил от общей массы до оплаты, может стать поводом для требования компенсации.
Об этом доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина рассказала «argumenti.ru». Капустина объяснила это тем, что покупатель меняет состояние товара до перехода права собственности.
К подобным действиям профессор также отнесла разламывание печенья для пробы и откусывание винограда до покупки. Во всех этих случаях покупатель меняет товарный вид продукции без согласия продавца.
При этом на практике магазины редко предъявляют претензии из-за оторванного кончика банана: потенциальный ущерб слишком мал, чтобы оправдать разбирательство. Однако, по словам Капустиной, теоретически администрация торговой точки может зафиксировать повреждение и потребовать оплатить испорченный товар.
Ещё один аргумент против этой привычки — возможное ускорение порчи фруктов. В месте отрыва кончика мякоть быстрее окисляется, а микроорганизмы могут проникать внутрь плода. В результате бананы могут испортиться раньше.
По мнению профессора, попытка сэкономить несколько граммов веса не оправдывает возможных последствий: покупатель рискует повредить фрукты и сократить срок их хранения.
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