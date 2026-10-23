Экономист объяснила, почему не стоит отрывать кончики бананов в магазине

23 октября 2026, 11:15

Экономист Капустина: отламывание кончиков бананов ускоряет их порчу

Фото: istockphoto / LightStock

Покупатели, которые отрывают сухие кончики бананов перед взвешиванием, могут повредить плоды и столкнуться с претензиями со стороны магазина. Фрукт или овощ, который человек повредил или отделил от общей массы до оплаты, может стать поводом для требования компенсации.