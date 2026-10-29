Аллерголог предупредил о риске внезапного отека Квинке от ряда продуктов

29 октября 2026, 11:07

Аллерголог Болибок: виноград и алкоголь могут привести к внезапному отеку

Фото: iStock/Orest Lyzhechka

Употребление некоторых продуктов на фоне стресса или алкоголя может спровоцировать внезапную псевдоаллергическую реакцию, вплоть до опасного для жизни отека дыхательных путей. В группе риска могут оказаться даже люди, которые раньше спокойно ели эти продукты. Об этом Москве 24 рассказал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.