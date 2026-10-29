Аллерголог предупредил о риске внезапного отека Квинке от ряда продуктов
Употребление некоторых продуктов на фоне стресса или алкоголя может спровоцировать внезапную псевдоаллергическую реакцию, вплоть до опасного для жизни отека дыхательных путей. В группе риска могут оказаться даже люди, которые раньше спокойно ели эти продукты. Об этом Москве 24 рассказал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Поводом для комментария стал случай в Подмосковье, где медики Раменской больницы спасли женщину, у которой после употребления винограда неожиданно развился отек Квинке.
По мнению Болибока, произошедшее похоже на ангионевротический отек, возникший вследствие псевдоаллергической реакции. Подобные состояния встречаются достаточно часто, однако проявляются по-разному. У одних людей они сопровождаются неприятными ощущениями в животе, тошнотой и крапивницей, у других могут привести к удушью.
Такая реакция способна возникнуть после употребления разных продуктов, но особенно часто ее провоцирует пища, богатая гистамином. К ней относятся дрожжевая выпечка, твердые сыры, кофе, какао, шоколад, а также бобовые — фасоль, горох, соя и нут.
Отдельное внимание врач обратил на виноград. По его словам, эта ягода может стимулировать высвобождение гистамина в организме. Кроме того, при хранении виноград нередко обрабатывают консервантами, предотвращающими образование плесени. Такие вещества также могут стать причиной нежелательной реакции.
При этом непереносимость определенных продуктов не обязательно проявляется с детства или сохраняется неизменной на протяжении всей жизни. Чувствительность организма может меняться под влиянием различных факторов, в том числе после перенесенных заболеваний и на фоне общего ухудшения самочувствия.
Еще одним фактором риска является алкоголь. Как объяснил специалист, спиртные напитки способны замедлять расщепление гистамина, из-за чего вероятность развития псевдоаллергической реакции увеличивается. Дополнительную опасность представляет сочетание алкоголя с продуктами, в которых содержится много этого вещества.
В частности, врач не рекомендует сочетать шампанское с шоколадом. Такое сочетание может повысить риск нежелательной реакции, особенно у людей с повышенной чувствительностью к гистамину.
Таким образом, внезапная реакция на привычную пищу может быть связана не только с самим продуктом, но и с состоянием организма, перенесенными инфекциями, стрессом и употреблением алкоголя.
При этом отек Квинке, сопровождающийся затруднением дыхания или отеком языка и горла, требует экстренной медицинской помощи.
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